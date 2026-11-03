Colombia con 22 deportistas a Olímpicos de la Juventud en Senegal

La delegación colombiana se reduce a 22 atletas en Dakar debido a recortes presupuestales que comprometen el futuro olímpico y la preparación para Los Ángeles 2028.

Colombia participa en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, Senegal, desde el sábado 31 de octubre con una delegación reducida a solo 22 deportistas. Este contingente, compuesto por 12 hombres y 10 mujeres, representa la menor presencia histórica del país en esta competencia, lo que refleja las severas limitaciones financieras que enfrentan el deporte nacional.

Recortes presupuestales golpean el alto rendimiento

El Comité Olímpico Colombiano (COC) admitió que los recursos asignados fueron mínimos, limitando el apoyo metodológico, administrativo y médico. La inversión reportada por el Ministerio del Deporte asciende a 2,523 millones de pesos colombianos, una cifra que expertos consideran insuficiente para garantizar las condiciones básicas de preparación. Esta escasez de fondos no solo afecta la logística del viaje, sino que también compromete el potencial competitivo de los atletas jóvenes en una cita que muchos consideran un experimento fallido del Comité Olímpico Internacional.

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El experimento fallido de los Juegos de la Juventud

Dentro de la institución olímpica existe escepticismo sobre la utilidad real de este evento internacional. Los metodólogos ven las pruebas en Senegal como un modelo cuestionado por su alcance real para el desarrollo de talentos adolescentes. El futuro de la competencia está bajo revisión global, especialmente tras la suspensión por parte de la presidenta del COI, Kirsty Coventry, del proceso de elección de sede para 2030. Dakar, como primer anfitrión africano, servirá como prueba determinante para decidir si el proyecto olímpico juvenil mantiene su continuidad estructural.

Antecedentes históricos y expectativas moderadas

La historia reciente de la participación colombiana muestra una tendencia volátil. En Singapur 2010 se obtuvieron cinco medallas con 25 deportistas, mientras que en Nankín 2014, con 34 atletas, el balance fue de tres preseas. El hito más exitoso fue Buenos Aires 2018, donde 56 representantes consiguieron diez medallas entre oros, platas y bronces. Para la edición senegalesa, las expectativas son moderadas, ya que se prevé superar los resultados de 2014 pero se considera improbable igualar el rendimiento de Argentina 2018 debido a la menor cantidad de representantes y la falta de favoritos consolidados.

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Crisis generalizada en selecciones nacionales

Las dificultades económicas trascienden la cita juvenil y afectan a diversas disciplinas de alto rendimiento. En levantamiento de pesas, el entrenador Luis Arrieta reportó que las limitaciones obligaron a reducir el equipo para el Mundial de Ningbo a apenas diez deportistas. El patinaje de velocidad, a pesar de su dominio en los World Skate Games, también denuncia falta de financiamiento para la selección. El caso más crítico es la lucha libre, donde Colombia no pudo asistir al Mundial de Astaná, Kazajistán, perdiendo la oportunidad de competir con figuras olímpicas como Tatiana Rentería por falta de dinero para los viajes.

Figuras clave para superar la adversidad

A pesar del panorama desalentador, la delegación descansa sus mayores esperanzas en figuras juveniles con proyección. Emanuel Otálvaro, de apenas 16 años, se perfila como la principal baza para obtener resultados positivos en Senegal. Su desempeño, junto con el de otros pocos atletas con experiencia internacional, será crucial para mitigar el impacto de la reducción de la plantilla. La competencia se convierte así en un test no solo deportivo, sino también de supervivencia institucional para el deporte colombiano de base mientras el país se prepara para la ruta olímpica de Los Ángeles 2028.