Colombia confirma 738 especies de abejas en inventario científico histórico

La investigación publicada en PeerJ actualiza la biodiversidad apícola colombiana con un 20% más de especies que inventarios previos, liderado por investigadores del Instituto Humboldt.

Un equipo multidisciplinario de 46 científicos ha confirmado oficialmente que Colombia alberga 738 especies de abejas. Este descubrimiento, publicado el 1 de octubre en la revista PeerJ, supera en más del 20 % los conteos realizados anteriormente y constituye el primer inventario nacional respaldado por ejemplares físicos verificados.

Mecanismo del inventario científico y hallazgos

La base de datos integra por primera vez cada especie con ejemplares reales custodiados en museos y colecciones científicas. Durante el periodo comprendido entre 2019 y 2025, el equipo revisó 18 colecciones entomológicas del país y examinó más de 62.000 ejemplares. Cruzaron esta información con bases de datos públicas y 77 artículos científicos.

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Los registros iniciales sumaban casi 88.000 datos. Tras eliminar duplicados, errores de ubicación y datos imposibles de verificar, quedaron 69.439 registros confiables. Las colecciones regionales aportaron el 64 % de la información necesaria para completar este trabajo.

Liderazgo académico y perspectivas contrastantes

La investigación fue liderada por la doctora Margarita López Uribe, profesora de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos, y el estudiante de doctorado Rubén Darío Martín Rojas. Participaron investigadores de Colombia, Brasil, Estados Unidos y México, incluyendo a la Universidad Nacional, el Instituto SINCHI y Agrosavia.

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Jhon César Neita, curador de las Colecciones de Entomología e Invertebrados del Instituto Humboldt, trabajó en la investigación durante más de un lustro. Atribuyó el salto numérico al nivel de detalle con el que se revisó la información, encontrando 246 especies nunca registradas en el país.

El equipo también eliminó 109 especies de la lista anterior por no hallar ejemplares ni publicaciones que probaran su presencia en Colombia. Neita señaló que las colecciones regionales son fundamentales para este tipo de validación científica rigurosa.

Impacto económico y relevancia biológica

Colombia ocupa el cuarto lugar en Suramérica por número de especies de abejas. El ranking lo completan Brasil con 1.985 especies, Argentina con 1.183 y Perú con 779. El país supera a Bolivia, Ecuador, Chile y Paraguay en diversidad apícola documentada.

El estudio destaca que casi el 90 % de las plantas con flor se beneficia de la polinización de las abejas. Cerca de un tercio de los cultivos necesita este servicio para dar fruto, valorado en al menos 235.000 millones de dólares al año a nivel mundial.

Distribución geográfica y sesgo en los registros

Casi el 19 % de las especies, equivalentes a 140, son endémicas y no viven en ningún otro lugar del planeta. Este registro de endemismo podría quedarse corto, pues zonas como el Chocó no cuentan con colecciones suficientes.

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Antioquia y Cundinamarca reúnen el 41 % de los registros, no por casualidad, sino porque allí están las grandes universidades y centros de investigación. La región andina concentra 483 especies conocidas, seguida de la Orinoquía con 280 y la Amazonía con 265.

Comparaciones globales y proyecciones futuras

Las abejas colombianas presentan comportamientos distintos a las de países con cuatro estaciones. Una de cada cuatro especies, es decir el 25 %, es social y vive en colonias organizadas. En contraste, en Estados Unidos representan el 4 % y en Europa el 5 %.

El 57 % de las especies anida sobre el suelo, en troncos, ramas o cavidades. En Norteamérica, el 70 % nidifica bajo tierra. La humedad del trópico, que pudre el alimento de las crías, y la abundancia de hormigas depredadoras explican esta diferencia.

Hallazgos inéditos y próximos pasos estratégicos

En Antioquia, en la región del Chocó biogeográfico, se registró Osmia azteca. Esta es la primera abeja nativa de ese género documentada en Suramérica, un hallazgo inédito para el continente que amplía la comprensión de la biodiversidad local.

Los autores calculan estadísticamente que el país alberga cerca de 1.035 especies. Faltan unas 300 por registrar o describir, encontrándose incontables ejemplares probablemente nuevos para la ciencia. Neita considera urgente actualizar los registros en algunos Parques Nacionales Naturales.