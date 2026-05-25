Colombia confirma lista de 26 jugadores para el Mundial 2026

La Selección Colombia ha anunciado la lista de 26 jugadores que viajarán al Mundial de Fútbol 2026, tras su clasificación por tercera posición en las Eliminatorias. La lista incluye a todo el núcleo de jugadores con los que Néstor Lorenzo ha estado trabajando durante años, así como a otros convocados con regularidad.

Lista de convocados de la Selección Colombia al Mundial 2026 : Estos son los 26 jugadores que confirmó Néstor Lorenzo La 'tricolor' aseguró su cupo a la Copa del Mundo tras terminar tercera en las Eliminatorias.

Entérese de las reacciones en tiempo real.se conocerá la lista oficial de convocados para la Selección Colombia rumbo al Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.este lunes a las 11:45 de la mañana,junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, con el objetivo de avanzar a las fases definitivas del campeonato. Los mejores memes de la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026: Kevin Castaño Lucho Díaz, Dayro y Borré como protagonistas"En torneos así como la Copa del Mundo, en el mediocampo es muy importante tener variantes, tratamos de cubrir esa zona de manera integral", afirmó el director técnico de la Selección Colombia





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