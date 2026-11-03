Colombia confirma malaria en dos viajeros del Congo; descarta Ébola provisionalmente

El Ministerio de Salud de Colombia confirma dos casos de malaria por Plasmodium falciparum en viajeros de la República Democrática del Congo. Se mantienen pruebas para descartar el virus Ébola.

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia emitió un comunicado oficial el 31 de octubre de 2026 para aclarar la situación sanitaria de dos ciudadanos colombianos que regresaron de la República Democrática del Congo. Esta información surge tras la alerta generada por la posible presencia del virus del Ébola en el territorio nacional, lo cual había llamado la atención de las autoridades sanitarias y la opinión pública.

Diagnóstico confirmado de malaria falciparum

Las autoridades sanitarias revelaron que ambos ciudadanos fueron diagnosticados con malaria causada por el parásito Plasmodium falciparum. Este hallazgo representa un dato fundamental para entender el estado real de los pacientes, ya que esta enfermedad es una condición parasitaria transmitida principalmente mediante la picadura de mosquitos infectados, y no por contagio viral directo entre personas.

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La identificación del Plasmodium falciparum es especialmente relevante debido a que se trata de uno de los parásitos responsables de las formas más graves de malaria. Aunque esta enfermedad puede presentar síntomas febriles similares a los de otras afecciones, su mecanismo de transmisión y tratamiento son distintos a los de enfermedades virales emergentes, lo que permite a los equipos médicos abordar el caso con protocolos específicos y efectivos.

Situación de los pacientes en Palmira y Cali

Los antecedentes de viaje desde el territorio africano y la presencia de síntomas febriles llevaron a activar los protocolos de vigilancia epidemiológica para descartar enfermedades de importancia para la salud pública, entre ellas el Ébola. El primer paciente, un ciudadano de 33 años, falleció el sábado pasado en una institución hospitalaria de Palmira, ubicada en el departamento del Valle del Cauca.

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El segundo paciente, de 50 años, permanece vivo, hospitalizado y bajo estricto aislamiento médico en la ciudad de Cali. El Ministerio de Salud precisó que, aunque se confirmó la malaria, las pruebas para excluir definitivamente el Ébola aún se están adelantando. Por lo tanto, hasta la emisión del comunicado oficial, no se había confirmado ningún diagnóstico de Ébola en estos dos pacientes, pero tampoco se había anunciado el resultado final de la exclusión.

Seguimiento epidemiológico y diferencias clínicas

Como parte de la investigación epidemiológica, las autoridades identificaron a otras dos personas que manifestaron tener diagnóstico de malaria y encontrarse bajo tratamiento. Ambas están siendo objeto de seguimiento por parte de los equipos de respuesta sanitaria para garantizar que no existan otras complicaciones o casos secundarios.

De manera paralela, el Instituto Nacional de Salud y las autoridades territoriales adelantan investigaciones de campo en Cali y Palmira. Estos procedimientos buscan verificar los lugares por los que viajaron los pacientes en África, establecer sus antecedentes de exposición e identificar posibles contactos cercanos.

Es importante destacar que, aunque tanto la malaria como el Ébola pueden presentar inicialmente síntomas como fiebre y debilidad, tienen causas y mecanismos de transmisión completamente diferentes. La malaria es parasitaria, mientras que el Ébola es una enfermedad viral que se transmite mediante el contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas.

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Mientras avanzan las investigaciones, el Ministerio de Salud reiteró que las medidas adoptadas forman parte de los procedimientos habituales de vigilancia y respuesta ante posibles eventos de interés en salud pública. La información oficial confirma dos diagnósticos de malaria y mantiene pendiente la verificación de laboratorio para descartar el Ébola con total certeza.