Colombia confirma negativos en ébola: detalle de pacientes del Congo y vigilancia activa

El Minsalud y el INS descartaron ébola en los primeros casos sospechosos provenientes de la República Democrática del Congo. Conoce los lugares y detalles del seguimiento.

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ha confirmado que los primeros cuatro pacientes sometidos a pruebas de laboratorio por posibles casos de infección por el virus del ébola son negativos a la enfermedad. Estos casos corresponden a viajeros que provenían de la República Democrática del Congo y presentaron síntomas febriles al ingresar al territorio nacional. La cartera sanitaria y el Ins tituto Nacional de Salud ( INS) mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica intensificada para garantizar la seguridad de la población.

Resultados de laboratorio descartan virus en pacientes

El Laboratorio Nacional de Referencia de Virología utilizó pruebas moleculares RT-PCR, estandarizadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), para analizar muestras de dos pacientes del Valle del Cauca y dos del Departamento del Huila. Los análisis buscaron genes específicos del virus y verificaron la calidad del material genético para asegurar la confiabilidad de los resultados, los cuales indican que no hay presencia del patógeno.

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La directora del Instituto Nacional de Salud, Zulma Cucunubá, explicó en un video divulgado el miércoles que las pruebas confirmaron la negatividad de las primeras cuatro muestras. Este balance inicial descarta la infección por ébola en los cuatro individuos identificados. Uno de los pacientes descartados fue un hombre que falleció el 31 de octubre en una institución hospitalaria de Palmira, mientras que el segundo permanecía en aislamiento en Cali bajo atención médica especializada.

Ubicación de los casos y rastreo de contactos

Los casos sospechosos fueron notificados inicialmente en cinco entidades territoriales de Colombia. Las autoridades locales activaron protocolos de respuesta inmediata en coordinación con el Gobierno nacional. Los pacientes afectados tienen antecedentes de viaje reciente a la República Democrática del Congo, región donde circula el virus, lo que motivó la intervención sanitaria preventiva antes de recibir los resultados definitivos.

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Además de los casos de ébola, el Ministerio de Salud reportó que cuatro pacientes de origen congoleño fueron diagnosticados con malaria. Mientras una persona falleció, otra se encuentra aislada y no se han confirmado otros casos de la enfermedad tropical. Las autoridades han intensificado el rastreo de contactos para identificar posibles exposición, habiendo monitoreado a 154 personas que tuvieron interacción con los pacientes indexados.

Continuación de la vigilancia epidemiológica

La investigación epidemiológica continúa activa para los cuatro casos sospechosos restantes que aún no han sido procesados por el laboratorio nacional. Las autoridades sanitarias mantienen la alerta sanitaria para garantizar que cualquier síntoma nuevo sea detectado a tiempo. Se instruye a la población a reportar signos de alerta y a cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas en los hospitales y centros de atención primaria.

Los expertos enfatizan que la activación de los protocolos fue una medida de prevención basada en los antecedentes de desplazamiento de los viajeros. Hasta la fecha, no se ha confirmado ningún contagio local de ébola en Colombia. El país mantiene su capacidad de respuesta para gestionar cualquier brote futuro con base en los estándares internacionales de salud pública y la cooperación con organismos como la Organización Panamericana de la Salud.