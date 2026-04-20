Colombia confirma primer caso de viruela símica Clado Ib en Antioquia: medidas y recomendaciones

El Ministerio de Salud de Colombia confirmó el primer caso de la variante Clado Ib de mpox en Antioquia. Conozca los síntomas, los protocolos de aislamiento y cómo acceder al esquema de vacunación disponible.

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia emitió una alerta oficial el pasado sábado 18 de abril tras la confirmación del primer caso en el territorio nacional de mpox, anteriormente denominada viruela símica , perteneciente a la variante conocida como Clado Ib. Este paciente, detectado específicamente en el departamento de Antioquia , se encuentra actualmente bajo una supervisión clínica rigurosa por parte de las autoridades sanitarias locales y nacionales.

Aunque el Gobierno ha enfatizado que este hallazgo no altera de manera inmediata el nivel de riesgo para la población general, debido a la ausencia de evidencia sobre una transmisión comunitaria sostenida, el evento ha reactivado los protocolos de vigilancia epidemiológica en todo el país. La entidad sanitaria ha insistido en que la vigilancia activa y la cooperación ciudadana son los pilares fundamentales para evitar que este caso se convierta en un foco de contagio a gran escala, instando a los ciudadanos a mantener la calma pero a actuar con total responsabilidad frente a los síntomas. Es imperativo que la población aprenda a identificar los signos clínicos característicos de esta patología. Entre las manifestaciones más comunes se encuentran cuadros de fiebre persistente, intensos dolores musculares, inflamación de los ganglios linfáticos y, de forma más visible, la aparición de erupciones cutáneas, a menudo descritas como granitos o ampollas. Ante la sospecha de presentar cualquiera de estos indicios, los protocolos dictan que la persona debe iniciar un aislamiento preventivo inmediato, evitando a toda costa cualquier tipo de contacto físico con terceros, incluyendo mascotas, y procediendo a contactar a su Entidad Promotora de Salud (EPS) para recibir atención médica especializada. Se recomienda además mantener una higiene de manos constante, abstenerse de compartir elementos de uso personal como toallas o ropa de cama, y asegurar que las lesiones cutáneas se mantengan limpias y libres de manipulación para prevenir complicaciones dermatológicas o infecciones bacterianas secundarias. La responsabilidad individual es la primera línea de defensa para contener la propagación. En el ámbito de la salud sexual, el Ministerio de Salud ha emitido directrices específicas destinadas a mitigar el riesgo de transmisión. Se sugiere enfáticamente reducir el contacto directo con lesiones o fluidos corporales durante cualquier encuentro íntimo y evitar las relaciones sexuales mientras existan síntomas. Aunque el uso de métodos de barrera como el preservativo es una medida de protección recomendada, las autoridades recuerdan que su eficacia no es absoluta en el caso de la mpox, dado que el contacto prolongado de piel a piel es una vía de contagio significativa. Por tal motivo, limitar el número de parejas sexuales en periodos de alta circulación viral es una medida prudente y necesaria. Complementando las acciones de prevención, el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) ha puesto a disposición de la ciudadanía una vacuna de dos dosis. Este biológico está prioritariamente destinado a personas mayores de 18 años que hayan tenido contacto estrecho con casos confirmados y que formen parte de grupos con mayor vulnerabilidad, tales como individuos que habitan en entornos cerrados, personas que conviven con VIH, trabajadores de la salud expuestos y personas con parejas sexuales múltiples. Los interesados en acceder a este biológico en Antioquia deben gestionar su solicitud directamente ante su EPS, asegurándose de recibir la orientación necesaria para completar el esquema de inmunización de manera efectiva





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