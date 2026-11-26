Informe de la Fundación Ideas para la Paz revela el crecimiento del 90% de grupos armados en zonas PDET, consolidando economías ilícitas y violencia tras diez años del Acuerdo de Paz.

Diez años han transcurrido desde la firma del histórico Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( Farc), un evento que buscaba cerrar una confrontación armada que definió la historia nacional durante décadas. Sin embargo, los análisis recientes demuestran que la seguridad y el desarrollo de las comunidades no han alcanzado la estabilidad prometida. En su lugar, organizaciones criminales han ocupado los vacíos de poder dejados por la disolución estructural de las Farc, condicionando gravemente la vida cotidiana y el futuro de estas poblaciones.

Lejos de desaparecer, las economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y combustibles, así como la extorsión sistemática, han crecido alrededor de estos espacios políticos. Esta disputa por las rentas ilegales ha mantenido encendida la violencia en territorios que deberían estar en proceso de reconstrucción civil. El desafío actual no es solo la ausencia de combate interestatal, sino la fragmentación y consolidación de nuevas estructuras criminales que operan con una autonomía y violencia sin precedentes en la era post-acuerdo.

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Diagnóstico De La Violencia En Zonas Priorizadas

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicó un informe exhaustivo que analiza la situación de violencia en los 170 municipios y 16 subregiones priorizadas por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Creados en 2017 mediante el Decreto 893, estos instrumentos gubernamentales buscan implementar durante quince años la Reforma Rural Integral en zonas rurales severamente afectadas por el conflicto, con el objetivo de beneficiar a más de siete millones de habitantes en todo el país.

El diagnóstico revela una persistencia alarmante de la presencia armada. Para junio de 2025, 167 de los 170 municipios PDET, lo que representa el 98,2%, registraban al menos un grupo armado ilegal operando en su territorio. En 48 de estos municipios coincidían tres organizaciones criminales distintas, evidenciando una saturación de actores violentos. Además, 15 de las 16 subregiones analizadas presentaban traslapes con zonas de disputa territorial activa.

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Crecimiento Armado Y Economías Ilegales

En 2025, estos territorios concentraron el 59,6% de las acciones armadas y el 69% de los eventos de impacto humanitario a nivel nacional. La expansión criminal se refleja drásticamente en el número de integrantes de los grupos, que pasó de 15.120 personas en 2022 a 29.062 en julio de 2026, un aumento del 90%. Este crecimiento exponencial señala una crisis de gobernabilidad que va más allá de la mera presencia militar.

El Clan del Golfo fue el grupo que más creció durante este período, consolidándose en corredores del Caribe y el Magdalena Medio. Su influencia se extendió desde el sur de Córdoba hasta el Catatumbo, en el suroccidente, cubriendo la zona entre el Pacífico, Nariño, el norte del Cauca y Chocó, así como en el suroriente, abarcando Caquetá, Putumayo y la región de Macarena-Guaviare. Esta expansión ocurrió precisamente durante el periodo en que Gustavo Petro ejerció la presidencia.

La disputa por las economías ilegales tiene en el cultivo de coca uno de sus principales motores. Según datos de Naciones Unidas, Colombia registró 261.386 hectáreas de coca en 2024. El 94,6% de esta superficie se encontraba en las subregiones PDET analizadas, y cuatro áreas específicas concentraban el 60% de todos los cultivos. La coca no es la única fuente de financiación; la explotación de oro de aluvión se concentra en el noroccidente y el Pacífico, con afectaciones graves en el Bajo Cauca, el Nordeste antioqueño y Chocó.

Impacto En La Población Y Gobernanza Criminal

En la Amazonía, las economías ilegales se relacionan estrechamente con la deforestación, las vías clandestinas, la ganadería extensiva y el acaparamiento de tierras. La FIP advierte que sustituir los cultivos ilícitos sin intervenir las redes de financiación, comercialización y control territorial puede simplemente trasladar los recursos criminales hacia otras actividades delictivas. La estrategia debe ser integral para evitar este desplazamiento de la criminalidad.

Las acciones militares del gobierno anterior disminuyeron de 65 en 2022 a 53 en 2023, mientras que los enfrentamientos entre organizaciones ilegales aumentaron de 49 a 73. Desde 2024 comenzó un ciclo de escalada en los ataques contra la Fuerza Pública, alcanzando 185 eventos en 2025, el registro más alto desde la firma del acuerdo. Los ataques contra infraestructura y bienes civiles también se duplicaron, pasando de 39 en 2023 a 86 en 2025.

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En 2025, los municipios PDET concentraron el 82% del desplazamiento individual, el 75% del masivo, el 71% de los eventos de confinamiento, el 61% de los ataques contra la misión médica y el 54% de los casos de reclutamiento forzado. El confinamiento registró un aumento de 46 eventos en 2022 a 71 en 2025, marcando el nivel más alto desde la firma del acuerdo. Esta práctica restringe la movilidad y el acceso a alimentos, servicios y trabajo, aunque las comunidades permanezcan en sus hogares.

Recomendaciones Para El Futuro De Los Pdet

El control armado no se limita a los enfrentamientos directos. Según la FIP, las organizaciones ejercen una gobernanza criminal que regula la economía, impone normas, restringe desplazamientos e imparte justicia paralela. En la Sierra Nevada, las Autodefensas Conquistadoras extorsionan al turismo, la palma, el banano y la ganadería. En Cauca, el Frente Carlos Patiño impone restricciones y sanciones severas. En el Pacífico, las disputas afectan directamente la autonomía de comunidades indígenas y afrocolombianas.

La FIP recomienda al gobierno de Abelardo de la Espriella retomar el espíritu del Acuerdo de Paz y articular los PDET con la reforma rural, la formalización de tierras, la sustitución de economías ilícitas y las garantías de seguridad. Se pide priorizar Catatumbo, el Bajo Cauca, el Nordeste antioqueño, el sur de Bolívar, el Alto Patía, el norte del Cauca, Chocó, el Pacífico y la región de Putumayo-Caquetá-Guaviare.

La estrategia propuesta debe proteger a la población en zonas disputadas y desmontar la extorsión y la justicia paralela donde domine la gobernanza criminal. La FIP plantea combinar la acción de la Fuerza Pública con justicia, acceso a tierras e inversión productiva. Además, es urgente perseguir a los financiadores y las redes de lavado de dinero, fortaleciendo al mismo tiempo a las instituciones locales y protegiendo a los líderes comunitarios que arriesgan sus vidas por la paz.