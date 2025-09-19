Colombia critica presencia militar de EEUU en el Caribe y rechaza acciones antidrogas

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, denuncia la presencia militar “desmesurada” de Estados Unidos en el Caribe y rechaza las acciones antidrogas del país norteamericano, calificándolas de injustas. Colombia defenderá la soberanía venezolana a pesar de no reconocer el gobierno de Maduro.

La canciller de Colombia , Rosa Villavicencio, expresó este viernes fuertes críticas hacia la “desmesurada” presencia militar de Estados Unidos en aguas del Caribe , argumentando que esta acción “nada tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico ”. En una entrevista concedida a la AFP en Bogotá, Villavicencio manifestó la preocupación de su gobierno ante el despliegue estadounidense, que incluye ocho buques en la zona y el apoyo de aviones caza F-35 desde Puerto Rico.

La canciller cuestionó enérgicamente los ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico, calificándolos como un accionar que no se ajusta a la legalidad y contradice los principios de Colombia, que prefiere la captura de los presuntos criminales y rechaza el uso de la fuerza letal. Esta posición, además, cuenta con el respaldo de Naciones Unidas, entidad que ha manifestado reservas sobre las acciones militares estadounidenses.\Las tensiones entre Colombia y Estados Unidos se han incrementado desde el ascenso al poder de Donald Trump y del presidente colombiano Gustavo Petro, a pesar de que Estados Unidos es el principal aliado comercial y militar de Colombia. Villavicencio subrayó que, ante una posible intervención militar estadounidense, Colombia recurrirá a instancias internacionales para garantizar el cumplimiento del derecho internacional y la soberanía regional. La ministra dejó claro el compromiso de Colombia con la defensa de la soberanía venezolana, a pesar de que su gobierno no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, tras las cuestionadas elecciones de julio de 2024. “Por supuesto, Venezuela está preocupada, como lo está toda la región, por la posibilidad de una intervención. Nosotros defendemos la soberanía de la región y reafirmamos la declaración de América Latina como territorio de paz, por eso no se corresponde esa presencia desmesurada militar en la región”, declaró la canciller, refiriéndose a la inquietud generalizada en la zona por la creciente actividad militar estadounidense. Las acusaciones de Estados Unidos sobre la existencia del llamado cartel de los Soles, en el que involucra a Maduro, son negadas tanto por Colombia como por Venezuela, exacerbando aún más las diferencias entre los países.\Adicionalmente, la canciller Villavicencio criticó la reciente decisión de Estados Unidos de retirar la certificación de Colombia como aliado en la lucha contra las drogas, calificándola como “injusta” y motivada por razones políticas. La medida, impuesta por la administración Trump, eliminó a Colombia de la lista de naciones que cooperan en el combate al narcotráfico, aunque se otorgó una exención de las sanciones que permite mantener la cooperación económica y militar. Villavicencio afirmó que esta decisión no cambiará la política de Colombia en la lucha contra las drogas, pues las acciones implementadas son eficaces y se mantendrán. Colombia enfrenta un desafío significativo en la erradicación de cultivos ilícitos, con un récord de 253.000 hectáreas registradas en 2023, según la ONU. A esto se suma el estancamiento de los diálogos de paz con los principales grupos ilegales, complicando aún más la situación. La canciller reafirmó la determinación de Colombia de continuar sus esfuerzos contra el narcotráfico, a pesar de las presiones externas y de las diferencias con Estados Unidos. La postura de Colombia, basada en el respeto al derecho internacional, la soberanía regional y la preferencia por la captura de criminales, marca un claro contraste con las tácticas militares estadounidenses





WRadioColombia / 🏆 26. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Colombia Estados Unidos Caribe Narcotráfico Soberanía

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Venezuela inicia ejercicios militares en isla del CaribeNicolás Maduro inició este miércoles maniobras militares en la isla La Orchila, como reacción al despliegue de buques de Estados Unidos en la región.

Leer más »

Ante "amenaza" de EE.UU., Venezuela anuncia maniobras militares en una isla en el CaribeMovilización de más de 2.500 efectivos durante tres días en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano.

Leer más »

El Gran Premio Rotax del Caribe vuelve y juega en el Malecón del RíoLa segunda edición de esta competencia se cumpkirá del 14 al 16 de noviembre próximos.

Leer más »

Venezuela inicia ejercicios militares en el Caribe en respuesta a despliegue de EEUUEn los ejercicios, que se prolongarán durante tres días, participan 12 buques militares, 22 aeronaves y 20 peñeros de la 'Milicia especial naval'.

Leer más »

Canciller de Colombia alerta por la 'desmesurada' presencia militar de Estados Unidos en el CaribeLa canciller Rosa Villavicencio advirtió sobre la 'desmesurada' presencia militar de EE. UU. en el Caribe y alertó de un riesgo de intervención en Venezuela.

Leer más »

No tiene que ver con el narcotráfico: canciller dice que despliegue militar de EE.UU. es desmesuradoLa canciller Rosa Villavicencio aseguró que Colombia defenderá la soberanía de Venezuela ante el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe.

Leer más »