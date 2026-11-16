Colombia cuenta con 518 futbolistas en 66 países, liderando la expatriación

El observatorio CIES confirma que Colombia es el octavo país con más futbolistas en el extranjero, con 518 profesionales radicados en 66 naciones, destacando Brasil y Alemania.

Colombia se consolida como una potencia en la generación y exportación de talento deportivo, con un volumen migratorio sin precedentes en el ámbito futbolístico. Las cifras oficiales de la cancillería revelan que entre 5 y 6 millones de ciudadanos viven fuera del país, cifra que incluye a 518 futbolistas profesionales distribuidos en 66 naciones diferentes. Esta presencia masiva posiciona a Colombia como el octavo país del mundo con mayor número de expatriados en el deporte, superado únicamente por Brasil, Francia, Argentina, España, Inglaterra, Nigeria y Alemania, naciones donde la cultura del balón es fundamental.

Récord de ventas y el caso Jhon Arias en Brasil

El club Palmeiras concretó uno de los fichajes más costosos en la historia del balompié brasileño al adquirir los servicios de Jhon Arias por 25 millones de Euros al Wolverhampton inglés en febrero de 2026. Este acuerdo, que elevó el valor del mediocampista de 29 años originario del Chocó, lo sitúa en el quinto lugar de las transferencias más caras registradas en ese territorio. Solo por encima se encuentran operaciones como los 42 millones de Flamengo por Lucas Paquetá, los 31,6 millones por Samuel Lino, los 27 millones por Gerson y los 25,5 millones por Vitor Roque.

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Brazil destaca como la nación que alberga a la mayor cantidad de futbolistas colombianos en sus clubes, siendo el Athletico Paranaense el equipo con mayor representación nacional. Su plantel integra a ocho criollos: Kevin Viveros, Felipe Aguirre, Carlos Terán, Juan C. Portilla, Alejandro García, Jorge Rivaldo, Kerwin Vargas y Stiven Mendoza. Esta concentración de talento en Sudamérica ha sido impulsada por el creciente poder económico de sus instituciones, que ahora compiten directamente con europeos por la contratación de grandes talentos.

Luis Díaz y la presencia en las ligas top europeas

Luis Díaz representa la cumbre del éxito individual colombiano, siendo el único jugador nacional en un equipo de élite mundial y el referente entre los 13 criollos en las ligas top. El extremo guajiro de 29 años, valorado en 70 millones de euros por Transfermarkt, brilla en el Bayern Múnich de Alemania, convirtiéndose en el único colombiano inscrito en la Bundesliga. Este torneo, junto a las ligas de España, Italia, Inglaterra y Francia, conforman el grupo de las cinco grandes donde se concentra la mayor parte de la alta competencia.

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La Serie A italiana registra la mayor presencia colombiana entre las grandes ligas, con siete futbolistas activos: Jhon Lucumí, Juan Cabal, Juan David Arizala, Duván Zapata, Yerry Mina, Devis Vásquez y Yéferson Paz. En contraste, la Liga de España cuenta con tres jugadores como Juan Camilo Hernández, Nelson Deossa y Johan Mojica, mientras que la Premier League inglesa solo aloja a Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, demostrando una distribución desigual del talento en el viejo continente.

Talentos emergentes y el mercado de segunda división

Aunque la Ligue 1 de Francia no cuenta actualmente con futbolistas colombianos debido a las salidas de Dévier Machado y Óscar Perea, las segundas divisiones europeas se han convertido en una incubadora crucial para el desarrollo profesional. Selecciónadores como Néstor Lorenzo han incluido a figuras que brillan en estos mercados, como Yáser Asprilla del Girona y Matías Orozco de Castellón, en las convocatorias para los partidos amistosos de noviembre contra Chile.

La vitalidad de estas ligas secundarias se refuerza con la presencia de nombres como Yerson Mosquera en el Wolverhampton, Jhon Solís en el Birmingham y Daniel Fernando Mosquera con Hellas Verona. Históricamente, el fútbol colombiano ha sido uno de los que más jugadores ha vendido en los últimos cinco años, con 147 transferencias registradas por el CIES, alcanzando su pico de valor con la venta del 80% de Jhon Solís por 6 millones de Euros al Girona en 2023.