Colombia cuestiona medidas para castigar crimen y Procuraduría reemplaza funcionario

La situación ha generado cuestionamientos sobre las medidas que Colombia podría tomar para castigar el crimen y la Procuraduría ha reemplazado al funcionario que se opuso a la captura de dos implicados en el crimen de Yulixa Toloza.

La situación ha despertado cuestionamientos sobre las medidas que podría tomar Colombia para evitar que el crimen quede sin castigo. Desde distintos escenarios jurídicos se ha señalado que la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo podrían asumir un papel activo frente al caso.

La Fiscalía ha señalado que el monto recibido por los dos capturados por intentar sacar el carro de Colombia fue de $100.000. La Defensoría tendría la posibilidad de constituirse como víctima dentro del proceso, con el fin de hacer seguimiento a las decisiones que adopte la justicia venezolana. La extradición sigue siendo un obstáculo para responder ante la justicia nacional, pese a la presión que existe por parte de familiares y sectores de la opinión pública.

La Procuraduría ha reemplazado al funcionario que se opuso a la captura de dos implicados en el crimen de Yulixa Toloza. También podrían insistir en mecanismos que permitan garantizar transparencia en el proceso y respeto por los derechos de las víctimas





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