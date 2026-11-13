Colombia debate el salario mínimo 2027: brecha entre 8 y 38,5 por ciento

Negociación compleja define el salario mínimo 2027. Propuestas oscilan entre 8 y 38,5 por ciento. Fenalco y Andi piden ajuste moderado por inflación. CUT exige alza mayor.

La próxima semana se iniciará en Colombia el debate oficial sobre el incremento del salario mínimo para 2027. Esta negociación enfrenta a empresarios, el Gobierno nacional y las centrales obreras en un escenario de posturas divergentes.

La diferencia central radica en el porcentaje de ajuste, con propuestas que oscilan desde el 8% hasta el 38,5%. Esta brecha refleja un incremento monetario entre los $140.000 y los $670.000. El resultado impactará directamente a aproximadamente 2,4 millones de trabajadores que perciben este ingreso base.

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Posiciones empresariales piden inflación y productividad

Fenalco, gremio que representa a los comerciantes, sostiene que el incremento no debería superar el 9%. Jaime Alberto Cabal, presidente de la entidad, presentó esta posición en entrevista con Noticias Caracol. Cabal pidió recuperar una metodología de cálculo basada estrictamente en la inflación y la productividad.

Bajo este escenario del 9%, el aumento rondaría los $157.581. Esto elevaría el salario a $1.908.486, tomando como referencia el ingreso actual de $1.750.905. Luz Stella Murgas, recién elegida presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), expresó una posición similar. En entrevista con Blu Radio, Murgas afirmó que el ajuste debe seguir la fórmula tradicional de inflación más productividad.

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Murgas señaló que la negociación debe equilibrar mejores ingresos para los trabajadores con la protección del empleo. La empresaria afirmó que Colombia necesita que los trabajadores tengan mejores ingresos y también que se proteja la fuente de empleabilidad. Ambas entidades advierten contra incrementos por fuera de esos indicadores técnicos.

Postura salarial de los sindicatos y el gobierno

En el otro extremo de la negociación se encuentra la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Esta organización contempla proponer un aumento del 38,5% para 2027. Fabio Arias, expresidente de la CUT, indicó que la propuesta responde a la diferencia entre el salario mínimo actual y el denominado salario mínimo vital.

Con ese porcentaje propuesto por el sindicato, el incremento sería de $674.098. El ingreso mensual pasaría de los $1.750.905 actuales a $2.425.003. Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo indicó que el Gobierno tendrá en cuenta el comportamiento de los precios y la productividad laboral para definir el incremento final.

Restrepo señaló en entrevista con Semana que la prioridad será preservar el poder adquisitivo de los colombianos. El vicepresidente afirmó que el aumento salarial considerará la evolución del costo de vida. Su posición se alinea con mantener la estabilidad macroeconómica mientras se busca mejorar los salarios reales.

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Proyecciones económicas y fechas clave de la negociación

Las estimaciones económicas privadas están más cerca de las propuestas empresariales. Corficolombiana considera que un aumento del 8% sería técnicamente deseable. César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, detalló que este cálculo combina una inflación proyectada del 6,8% para el cierre de 2026.

Este mismo análisis incorpora un crecimiento del 1,2% de la Productividad Total de los Factores (PTF). La entidad advierte que un incremento superior podría generar presiones sobre los precios, el empleo y las finanzas públicas. Investigaciones Económicas de Bancolombia estima un ajuste responsable en el 8,4%.

La proyección de Bancolombia combina una inflación del 6,7% y un crecimiento del 1,7% de la productividad. También advierte sobre posibles efectos negativos en la inflación y la generación de empleo formal ante alzas significativas. La mesa de concertación se instalará el 18 de noviembre. Tendrá un plazo hasta el 15 de diciembre para alcanzar un acuerdo. La publicación de la PTF por el Dane, prevista para finales de noviembre, servirá como referencia técnica clave.