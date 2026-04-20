Colombia debate la posible ampliación de la licencia de maternidad a 27 semanas

Una nueva demanda ante la Corte Constitucional busca extender la licencia de maternidad a seis meses, argumentando la necesidad de proteger la salud del recién nacido y adaptar la ley a las realidades sociales actuales, sumándose a los recientes avances en materia de diversidad familiar.

La estructura legal colombiana en torno a la maternidad se enfrenta a un desafío jurídico de gran envergadura. Una demanda presentada recientemente ante la Corte Constitucional busca transformar de manera profunda el periodo de licencia de maternidad vigente en el país. Actualmente, el Código Sustantivo del Trabajo estipula un lapso de 18 semanas, cifra que equivale a aproximadamente cuatro meses y medio de descanso remunerado.

No obstante, el abogado especialista en derecho constitucional, Diego López Palomo, ha impulsado una iniciativa que pretende extender este beneficio a 27 semanas, lo cual se traduce en un total de seis meses. La tesis central del demandante radica en que la legislación actual, redactada originalmente en 1950, ha quedado desfasada frente a los avances científicos y sociales de las últimas siete décadas, omitiendo necesidades críticas tanto para la madre como para el lactante. El argumento técnico presentado ante el alto tribunal sostiene que el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, al limitar la licencia a 18 semanas, ignora las recomendaciones médicas internacionales sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva y prolongada. Según López Palomo, este periodo resulta insuficiente para garantizar la salud integral del menor, contraviniendo así los principios de protección superior a la niñez establecidos en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. La solicitud busca que el Estado colombiano asuma un rol de vanguardia en la protección de los derechos de la infancia y reconozca el esfuerzo físico y emocional que implica la crianza temprana. Esta posible modificación legal no solo beneficiaría la salud pública, sino que también reorganizaría las responsabilidades del sistema de seguridad social ante las exigencias de la vida moderna y el desarrollo infantil adecuado. Este debate se produce en un contexto histórico de transformaciones sociales y jurisprudenciales. Es imperativo recordar que, en marzo pasado, la Corte Constitucional marcó un hito sin precedentes al reconocer el derecho a dos licencias de maternidad para una pareja de madres, superando las limitaciones de la visión binaria tradicional. En aquel caso, conocido por la experiencia de la pareja conformada por Andrea y Paola, el alto tribunal analizó la exclusión que enfrentó la madre no gestante, quien, a pesar de estar involucrada activamente en el cuidado y la alimentación del bebé, solo recibió una licencia de paternidad de catorce días. La magistrada Natalia Ángel Cabo, autora de la ponencia, enfatizó que el Estado debe dejar de ignorar las realidades de las familias diversas para evitar la reproducción de desigualdades históricas. La sentencia final, aunque dictaminó un daño consumado por el paso del tiempo, sentó una base doctrinaria que, sumada a la nueva demanda por la extensión de las semanas de licencia, posiciona a Colombia ante una inminente reforma en su legislación de cuidado familiar, buscando una mayor equidad y protección para todas las estructuras parentales





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