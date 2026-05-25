Colombia Debate sobre la Llave y la Inclusión de Kevin Castaño en la Llave para el Mundial 2026

La convocatoria de Colombia al Mundial 2026 abrió el debate por la ausencia de Rafael Santos Borré y la inclusión de Kevin Castaño en la lista de Lorenzo. Los periodistas Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis coincidieron en que Camilo Vargas sería el arquero titular de Colombia en el Mundial 2026.

La convocatoria de Colombia al Mundial 2026 abrió el debate por la ausencia de Borré y la inclusión de Kevin Castaño en la lista de Lorenzo.

Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis coincidieron en que Camilo Vargas sería el arquero titular de Colombia en el Mundial 2026. La expectativa por la convocatoria de la Selección Colombia al Mundial de 2026 marcó la agenda de La FM Más Fútbol, emitido desde Medellín, ciudad que además vive la efervescencia de la final del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

Los periodistas Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis analizaron, línea por línea, la lista de 26 jugadores elegidos por el técnico Néstor Lorenzo para disputar la Copa Mundial de la FIF





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