En su primer encuentro del Mundial 2026, la selección Colombia superó a Uzbekistán con un gol de Daniel Muñoz y destacada actuación de Luis Díaz, tomando el liderato del grupo.

La selección Colombia se enfrenta a Uzbekistán en su debut del Mundial 2026 . Según análisis deportivos, el equipo colombiano es considerado más técnico que su rival, pero esto genera expectativas altas en ambos países.

En Uzbekistán, el editor del Tashkent Times señala que su equipo es más conveniente y jugable que Colombia, aunque admite la superioridad técnica colombiana. El público uzbeko ha mostrado tanto interés que incluso solicitó al gobierno declarar el día del partido como festivo. Se instalarán pantallas gigantes en espacios públicos para la transmisión. En Colombia, el ambiente de apoyo es masivo, con banderazos en lugares emblemáticos como el Ángel de la Independencia.

La percepción del rival influye directamente en las expectativas. Durante el partido, Colombia dominó la posesión y abrió el marcador antes del descanso gracias a una definición de Daniel Muñoz, tras superar el sólido bloque defensivo uzbeko. Luis Díaz tuvo una actuación brillante. Con esta victoria, Colombia lidera su grupo.

Los próximos rivales y fechas están por confirmarse según el calendario del torneo





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