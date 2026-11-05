Colombia declara gasoducto con Venezuela proyecto estratégico para importaciones

El gobierno de Abelardo de la Espriella busca recuperar el gasoducto Antonio Ricaurte para importar gas natural desde Venezuela, reduciendo costos y dependencias del LNG.

El Gobierno colombiano, encabezado por el vicepresidente Abelardo de la Espriella, ha intensificado su compromiso con la reintroducción de gas natural desde Venezuela al clasificar la rehabilitación del Gasoducto Binacional Antonio Ricaurte como un Proyecto de Interés Nacional y Estratégico, conocido por sus siglas en español como PINES. Esta decisión administrativa, incluida dentro de la misión de Recursos Estratégicos y Energía, tiene como objetivo primordial facilitar la coordinación interinstitucional bajo la Vicepresidencia de la República para ejecutar la reconstrucción de esta infraestructura crítica, la cual permanece inoperativa desde hace más de una década.

Capacidad operativa y metas iniciales de importación

El gasoducto Antonio Ricaurte cuenta con una capacidad técnica operativa diseñada para transportar hasta 450 millones de pies cúbicos de gas natural por día, un volumen significativo que equivaldría aproximadamente a la mitad del consumo total de gas en Colombia. No obstante, el plan de recuperación no inicia con ese volumen máximo; la fase inicial contempla la importación de 50 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa cerca del 5% de la demanda nacional actual, permitiendo una integración gradual y controlada del suministro venezolano al sistema energético local.

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Mecanismo técnico y desafíos de calidad del combustible

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia corporativa denominada Renacer de Ecopetrol, la cual busca transformar las declaraciones políticas de cooperación energética en inversiones concretas y obras físicas de rehabilitación. Los expertos advierten que la reactivación enfrenta barreras técnicas sustanciales, ya que el gas natural venezolano debe satisfacer rigurosos estándares de calidad y presión requeridos por la infraestructura colombiana.

Específicamente, las plantas de procesamiento en Colombia deben garantizar niveles seguros de dióxido de carbono (CO2) y ácido sulfhídrico (H2S) en el suministro importado, lo que obliga a evaluar detalladamente el estado actual de las tuberías y a calcular las inversiones necesarias para garantizar la integridad y eficiencia del transporte.

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Implicaciones comerciales, sanciones y modelos de negocio

Un aspecto determinante para el éxito del proyecto es la definición del modelo comercial que regirá las transacciones, debiendo decidir si se establecen acuerdos directos entre gobiernos o si se utilizan intermediarios privados para gestionar los pagos y el flujo. Asimismo, la operación requiere autorizaciones explícitas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, entidad cuyo beneplácito es indispensable para que Ecopetrol pueda negociar y realizar pagos a la petrolera estatal venezolana PDVSA sin infringir las sanciones internacionales vigentes.

Análisis de costos comparativos contra el gas licuado

El argumento económico principal que sustenta esta política es la reducción drástica de costos logísticos asociados al transporte marítimo. Actualmente, el gas natural que ingresa a Colombia por vía marítima debe someterse a costosos procesos de licuefacción para su envío en buques metaneros y posterior regasificación al llegar a los puertos colombianos.

En contraste, la importación terrestre a través del gasoducto evitaría estas etapas intermedias. El analista Sergio Cabrales estima que el costo del gas importado por esta vía podría situarse cerca de US$6 por millón de unidades térmicas británicas (MBTU), una cifra extremadamente competitiva frente a los precios de hasta US$25 por MBTU del gas actualmente importado, lo que se traduciría en ahorros significativos para la industria y los hogares.

Legado político y contexto histórico del proyecto

La intención de recuperar la conexión energética no es exclusiva del actual mandato, ya que durante el gobierno anterior, bajo la presidencia de Gustavo Petro, también se promovió la importación de gas para favorecer la integración regional mediante un trueque con electricidad colombiana. Sin embargo, la propuesta enfrentó fuertes cuestionamientos políticos y económicos que advertían sobre los riesgos de depender de un vecino con inestabilidad política y restricciones comerciales internacionales.

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El exministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que aunque la ruta política se mantiene abierta, es necesario renegociar los contratos con PDVSA, obtener las autorizaciones de Estados Unidos y reparar físicamente el ducto. Este proceso podría resultar más rápido que la adjudicación de nuevos contratos de suministro internacional, los cuales aún no cuentan con un calendario definido de implementación.