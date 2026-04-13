Colombia define medidas para controlar la población de hipopótamos invasores

El Ministerio de Ambiente de Colombia anuncia estrategias para abordar la problemática de los hipopótamos invasores, incluyendo eutanasia, traslocación y control de su distribución, con una inversión de más de 7.000 millones de pesos.

Este lunes 13 de abril, el Ministerio de Ambiente colombiano anunció un conjunto de medidas estratégicas para abordar la compleja problemática de los hipopótamos , considerados una especie invasora con un impacto significativo en el ecosistema nacional. Las acciones propuestas se fundamentan en dos pilares principales: la reducción controlada de la población actual de hipopótamos y la contención de su expansión geográfica, con el objetivo de mitigar los efectos negativos que estos animales producen en el entorno y salvaguardar la biodiversidad.

La ministra (e) Irene Vélez, destacó la importancia de estas medidas al afirmar: Con esta circular avanzamos en acciones coordinadas con las corporaciones para el manejo del hipopótamo en el país. Se adoptan dos protocolos clave: el de translocación, que requiere permiso CITES, y el de eutanasia, bajo criterios responsables y éticos. Además, por primera vez se asignan recursos específicos para su implementación, con una destinación de más de $7.000 millones. Este anuncio marca un hito en la gestión de esta especie invasora, evidenciando el compromiso del gobierno en la búsqueda de soluciones sostenibles y responsables.

En lo que respecta a la reducción de la población de hipopótamos, las medidas implementadas contemplan dos estrategias fundamentales: la eutanasia y la translocación. La eutanasia, que se aplicará bajo estrictos protocolos veterinarios y de bienestar animal, podrá ser realizada a través de dos métodos: la inyección de una sustancia letal o el disparo con rifle por un tirador certificado. Posterior a la eutanasia, la disposición final de los cuerpos se llevará a cabo mediante enterramiento, siguiendo rigurosos lineamientos sanitarios que garanticen la trazabilidad, la bioseguridad y el respeto al bienestar animal. Por otra parte, la translocación se presenta como una alternativa para reubicar a los hipopótamos en zoológicos o santuarios, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente ha enfrentado desafíos significativos en la búsqueda de destinos adecuados, ya que, a pesar de las gestiones realizadas en siete países y dos asociaciones internacionales de zoológicos y acuarios, hasta el momento no se han obtenido respuestas positivas que permitan el traslado de los animales. Esta situación evidencia la complejidad de encontrar soluciones de reubicación y la necesidad de explorar alternativas que garanticen el bienestar de los hipopótamos.

En cuanto al control y la distribución geográfica de los hipopótamos, el Ministerio de Ambiente ha propuesto el confinamiento como una medida para limitar su expansión. Esta estrategia implica el aislamiento físico de los individuos en un área delimitada, donde permanecerán hasta su muerte natural. Adicionalmente, se contempla la esterilización como una acción complementaria para reducir la reproducción de la especie. No obstante, las autoridades ambientales reconocen las limitaciones inherentes a estas medidas, principalmente debido a sus elevados costos y a los desafíos logísticos que implican. Entre estos desafíos, destacan la necesidad de una castración obligatoria de todos los individuos, la construcción y mantenimiento de una infraestructura robusta para alojarlos y el riesgo de hacinamiento en los espacios de confinamiento.

Para la implementación de todas estas medidas, el gobierno ha destinado una inversión significativa de 7.200 millones de pesos, con el objetivo de asegurar su ejecución durante los próximos dos años y lograr la reducción de la población de hipopótamos en al menos 30 individuos por año, siguiendo las recomendaciones de expertos en la materia. Este esfuerzo financiero y técnico refleja el compromiso del gobierno con la protección del medio ambiente y la búsqueda de soluciones integrales para la gestión de especies invasoras en el país.





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