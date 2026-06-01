Colombia define segunda vuelta electoral entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tras resultados departamentales

Elecciones presidenciales 2026 en Colombia: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasan a segunda vuelta con más de 10 y 9 millones de votos respectivamente. Resultados detallados por departamento, incluyendo victorias en Antioquia, La Guajira, San Andrés, Caldas, Córdoba, Guainía y Vaupés.

Los resultados definitivos de las elecciones presidenciales de Colombia en 2026 han confirmado una segunda vuelta entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda , después de que se cerraran las urnas a las 4:00 PM y se completara el conteo de las mesas en todo el territorio nacional.

De la Espriella, abogado y líder del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo más de 10 millones de votos, mientras que Cepeda, también abogado y destacado líder de la oposición, superó los 9 millones. Esta contienda electoral ha reconfigurado el mapa político del país, con cada uno de los 32 departamentos mostrando una preferencia clara por uno de los dos candidatos, lo que refleja una marcada división geográfica y política.

El análisis detallado de los resultados departamentales revela patrones interesantes sobre el apoyo regional, con algunos departamentos tradicionalmente vinculados a ciertos partidos o ideologías mostrando lealtades firmes, mientras que otros han surgido como territorios disputados. La cifra total de votos obtenidos por cada candidato a nivel nacional subraya la competitividad de la elección y la importancia de los departamentos clave que podrían inclinar la balanza en la segunda vuelta.

En departamentos como Antioquia, De la Espriella se consolidó con el 51.28% de los votos, equivalente a 50,613 votos, demostrando una fuerte base de apoyo en esa región. Por otro lado, Cepeda logró una victoria contundente en La Guajira, con 140,544 votos que representan el 55.29% de las mesas, y también en San Andrés y Providencia, donde obtuvo el 71.36% de los votos, equivalentes a 94,416 sufragios.

Otros departamentos como Caldas y Córdoba también mostraron preferencias divididas, con Caldas inclinándose por De la Espriella y Córdoba por Cepeda. En Guainía y Vaupés, Cepeda también se impuso, lo que sugiere un apoyo significativo en las regiones periféricas y del Amazonas.

Estos resultados departamentales no solo indican las fortalezas regionales de cada candidato, sino que también señalan las estrategias que deberán adoptar de cara a la segunda vuelta, enfocándose en retaining sus bastiones y buscando conquistar los departamentos donde la diferencia fue más ajustada. La alta participación en algunas áreas y la clara mayoría en otras destacan la diversidad del electorado colombiano y la complejidad de construir una coalición nacional.

El escenario para la segunda vuelta se presenta como una lucha intensa por los votos de los candidatos que no lograron pasar a esta fase, así como por captar el descontento o la indecisión de los electores en los departamentos donde la ventaja fue mínima. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda deberán ahora intensificar sus campañas, apelando a los temas que resonaron en cada región, como la seguridad, la economía, la corrupción y la paz, que han sido ejes centrales de sus discursos.

La cobertura mediática, como la ofrecida por Caracol Radio, será crucial para informar a los ciudadanos sobre los planes de gobierno y los contrastes entre ambos candidatos, especialmente en un contexto donde la desinformación puede afectar la decisión final. En resumen, los resultados de la primera vuelta han dejado un mapa electoral fragmentado pero con tendencias regionales claras, lo que hará de la segunda vuelta un evento decisivo para el futuro político de Colombia, con implicaciones en la política interna, las relaciones internacionales y la implementación de políticas públicas.

Los próximos días serán clave para observar cómo se mueven las alianzas y cómo responden los electores en los departamentos que aún podrían cambiar su lealtad





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