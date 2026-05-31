Colombia definirá su próximo presidente en segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Luego del cierre de las urnas el 31 de mayo de 2026, el conteo oficial confirma que ningún candidato obtuvo la mayoría necesaria. Los colombianos acudirán nuevamente a las urnas el 21 de junio para elegir entre De la Espriella y Cepeda, en una contienda que ya supera los resultados de la primera vuelta de 2022.

Las elecciones presidenciales de Colombia de 2026 han concluido con un resultado histórico que llevará a una segunda vuelta entre dos candidatos. A las 4 p.m. del domingo 31 de mayo se cerraron oficialmente las urnas en todo el territorio nacional, dando fin a una jornada de votación de ocho horas.

Inmediatamente comenzó el proceso de escrutinio, el cual se desarrolla con la participación de un total de 86,892 mesas, de las cuales ya se había informado un 71,21% al cierre de esta edición. Los datos consolidados indican que ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta, por lo que los colombianos deberán regresar a las urnas el próximo 21 de junio de 2026 para definir al nuevo presidente entre los dos más votados: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Este escenario de balotaje se repite después de varias décadas y marca un cambio significativo en el panorama político del país, ya que ambos contendientes superaron la votación que obtuvo el actual presidente Gustavo Petro en la primera vuelta de las elecciones de 2022. Los resultados parciales, que varían según el departamento, muestran una competencia reñida y desigualidades regionales notables.

Por ejemplo, en el departamento de Antioquia, según el tercer boletín oficial, Iván Cepeda lideraba con un 36,65%, mientras que Abelardo de la Espriella lo seguía muy de cerca con un 34,38%. En contraste, en ciudades clave como Medellín, la ventaja inicial para De la Espriella era considerable, con un 55,23% frente al 24,34% de Cepeda, según el conteo rápido. En Bucaramanga, De la Espriella también mostraba una amplia ventaja con un 58,07% contra un 26,78% de Cepeda.

En Pereira, los números iniciales le daban un 45,43% a De la Espriella, un 35,44% a Cepeda y un 8,55% al tercer candidato en discordia, Valencia. En Cartagena y Barranquilla también se proyectaba una segunda vuelta entre los dos punteros. A pesar de las variaciones locales, el denominador común es la confirmación del balotaje, que obligará a ambos candidatos a buscar alianzas y a intensificar sus campañas de cara a la definición final.

La Registraduría Nacional continúa con el riguroso escrutinio y se espera que en los próximos días se ofrezcan resultados más definitivos y una distribución precisa de los votos a nivel nacional. La ciudadanía observa con atención el desarrollo de este proceso, que promete ser crucial para el futuro del país





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