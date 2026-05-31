Colombia definirá su próximo presidente en segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda el 21 de junio

Elecciones presidenciales de Colombia irán a balotaje el 21 de junio de 2026. Abelardo de la Espriella, candidato de la derecha radical, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, son los dos finalistas. La Registraduría habilitará a 41 millones de votantes. Contexto biográfico y político de ambos candidatos.

En las elecciones presidenciales de Colombia , ningún candidato logró alcanzar el 51 % de los votos requeridos para ganar en primera vuelta, por lo que el proceso electoral se definirá en una segunda ronda programada para el 21 de junio.

Con aproximadamente 41 millones de ciudadanos habilitados para votar, la contienda se reducirá a dos opciones: Abelardo de la Espriella, abogado penalista y candidato de la derecha radical, e Iván Cepeda, filósofo y senador por el Pacto Histórico, que busca continuar la política de Paz Total del actual presidente Gustavo Petro. De la Espriella, nacido en Bogotá en 1978 pero con raíces caribeñas en Montería, se acompaña en la fórmula vicepresidencial por José Manuel Restrepo, economista con prestigiosos estudios en el Reino Unido.

Cepeda, de 63 años, hijo de la líder de izquierda Yira Castro y del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994, postula con la senadora indígena Aída Quilcué, defensora de los derechos de los pueblos originarios. Ambos superaron la votación que obtuvo el presidente Petro en la primera vuelta.

La campaña de De la Espriella se centra en rechazar la continuidad del proyecto de izquierda y construir una Colombia sin divisiones, mientras Cepeda apuesta por profundizar la búsqueda de la paz. En un ambiente de polarización, los votantes expresan posturas encontradas, como la de Paloma Valencia en el norte de Bogotá, quien afirmó: "Vamos a ganar porque somos más los colombianos que estamos del lado correcto de la historia", y José Manuel Restrepo, quien declaró: "No quiero que mi país caiga al borde del abismo".

A pesar de la intensidad del debate, el futuro del país se decidirá en las urnas el próximo 21 de junio, en una jornada que marcará el rumbo de Colombia en los próximos años





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