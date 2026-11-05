Colombia denuncia desvío de 500 millones de pesos en sede de Tijuana

El Ministerio de Relaciones Exteriores revela un hueco fiscal por $500 millones de pesos y salarios no justificados en la cónsul asignada a Tijuana, México.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha emitido una serie de denuncias públicas sobre el presunto manejo financiero del periodo anterior. La entidad fiscalizadora asegura que se detectaron desvíos significativos de recursos públicos durante la gestión del presidente Gustavo Petro.

Una de las evidencias más contundentes presentadas por la cancillería es la asignación de cerca de $500 millones de pesos en salarios a una funcionaria diplomática. Este monto se refiere a los pagos realizados a una cónsul que ocupó su cargo en la sede de Tijuana, México, durante un lapso de cuatro años.

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Caso de la sede diplomática en Tijuana

La investigación interna revela que la sede consulare en Tijuana nunca llegó a abrir sus puertas oficialmente. A pesar de esta inactividad operativa, la funcionaria designada recibió una asignación mensual de 14.700 dólares. En total, durante su permanencia en el cargo, percibió más de 153.000 dólares en concepto de salarios.

Además de la nómina directa, la auditoría detectó pagos adicionales cuestionables en el año 2025. Estos incluyen 7.208 dólares destinados al transporte del menaje doméstico de la citada funcionaria. También se registraron 12.615 dólares en viáticos por concepto de su designación en el servicio exterior.

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Hueco fiscal y arrendamientos pendientes

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que en Tijuana existen cuentas pendientes que aún no han sido cuantificadas. Específicamente, se hace referencia al arriendo de una oficina que nunca llegó a funcionar. Según la entidad, este tipo de gastos ha contribuido a un aumento sostenido del hueco fiscal colombiano.

La cancillería publicó un video en la plataforma X que contiene una producción realizada con inteligencia artificial. En dicha grabación se visualiza al canciller Ómar Bula Escobar afirmando que al país le hicieron un daño impresionante durante los últimos cuatro años. El funcionario concluye señalando que es necesario rescatar las instituciones dañadas.

Cronología de las denuncias públicas

El video con estas acusaciones fue publicado en la mañana de este jueves en la cuenta oficial de la Cancillería. La publicación busca llamar la atención sobre lo que la entidad describe como un derroche sistemático de dinero público bajo la administración anterior.

Las declaraciones del gobierno actual se centran en la necesidad de transparencia y rendición de cuentas. Ómar Bula Escobar ha posicionado la recuperación financiera como una prioridad inmediata para evitar mayores deterioros en las arcas estatales y restaurar la confianza en la gestión diplomática.