Colombia derrotó a Jordania y se enfoca en el Mundial: goles y resumen de la victoria

Con un golazo de Jhon Arias, la selección colombiana derrotó 1-0 a Jordania en un amistoso internacional de preparación para el Mundial. El técnico Néstor Lorenzo aprovechó el partido para evaluar variantes tácticas y destacó el desempeño de Gustavo Puerta y la dupla ofensiva con James Rodríguez. El equipo suma confianza y se enfoca en los próximos desafíos.

La selección colombiana de fútbol masculino logró una importante victoria amistosa ante Jordania por 1-0, con un gol de Jhon Arias que encendió la ilusión de cara al Mundial .

El encuentro, disputado en el estadio Rey Abdullah de Amán, permitió al técnico Néstor Lorenzo probar variantes tácticas y evaluar el rendimiento de jugadores clave. Arias, quien milita en Fluminense, anotó un verdadero golazo desde fuera del área que sentenció el marcador y desató la alegría en el banquillo visitante. El partido sirvió como preparación para los próximos compromisos oficiales y para ajustar detalles en el esquema de juego.

Lorenzo destacó la entrega del equipo y la capacidad de adaptación ante un rival físicamente exigente. Además, el entrenador argentino resaltó el trabajo de Gustavo Puerta, quien mostró solvencia en el mediocampo y se perfila como una opción importante en el engranaje del equipo. La victoria no solo sumó confianza, sino que también permitió corregir errores defensivos y mejorar la conexión entre líneas.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Néstor Lorenzo analizó el desempeño de sus dirigidos y explicó cómo planea integrar a Jhon Arias y James Rodríguez en el mismo once titular. Según el estratega, ambos jugadores poseen cualidades complementarias que pueden potenciar el ataque colombiano. James, con su visión de juego y precisión en los pases, y Arias, con su velocidad y desequilibrio individual, forman una dupla que promete ser letal en la ofensiva.

Lorenzo también destacó la madurez táctica de Arias, quien ha crecido en su club y ahora asume un rol protagónico en la selección. Por otro lado, el técnico no escatimó elogios para el volante Gustavo Puerta, cuyo despliegue físico y capacidad de recuperación fueron fundamentales para sostener el ritmo del partido. La competencia interna en el mediocampo se intensifica, y Puerta se postula como una alternativa válida para los partidos decisivos.

Con este triunfo, Colombia enfila su preparación hacia el Mundial con optimismo y firmeza. La selección cafetera acumula una racha positiva de partidos sin perder, lo que refuerza la idea de que el proceso de Lorenzo está dando frutos. El próximo desafío será enfrentar a rivales de mayor jerarquía en amistosos programados para las próximas fechas FIFA. La Federación Colombiana de Fútbol ya gestiona encuentros contra selecciones europeas y sudamericanas para afinar la puesta a punto.

El objetivo claro es llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista y pelear por los primeros puestos. Los aficionados colombianos, ilusionados con el rendimiento del equipo, esperan que esta generación de futbolistas logre escribir una página dorada en la historia del fútbol nacional. La victoria ante Jordania es un paso más en ese camino, pero el equipo sabe que el verdadero reto comienza en el Mundial, donde cada detalle marcará la diferencia





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