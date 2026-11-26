La Cancillería colombiana confirma que no adelantarán gestiones para unirse al BRICS, priorizando relaciones con Estados Unidos mientras se presentan datos clave sobre salarios y vivienda.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, liderado por el canciller Omar Bula, confirmó este miércoles que el país no continuará con los trámites para su ingreso y adhesión al Grupo de los BRICS ni al Nuevo Banco de Desarrollo. Esta decisión oficializa un cambio de rumbo significativo en la política exterior del gobierno actual del presidente Abelardo de la Espriella, distanciándose de las intenciones mostradas por la administración anterior y priorizando el fortalecimiento de los lazos diplomáticos con Estados Unidos.

Política exterior y prioridades internacionales

La Cancillería detalló que no se adelantarán acciones ni nuevas gestiones dirigidas a concretar dicha vinculación con el bloque internacional. El Ejecutivo nacional dejó claro que su compromiso permanece firme con el multilateralismo y está dispuesto a seguir fomentando el diálogo y la cooperación internacional, aunque su estrategia se enfocará en trabajar con otros organismos multilaterales distintos al mencionado grupo y con sus demás socios tradicionales en el ámbito global.

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Productividad y debate del salario mínimo 2027

El DANE presentará este jueves 26 de noviembre, entre las 9:00 a. m. y las 12:00 p. m., ante la Subcomisión de Productividad los resultados finales de la Productividad Total de los Factores (PTF). Esta cifra es un insumo fundamental que deben considerar el Gobierno, los empresarios y los trabajadores en la concertación del salario mínimo para 2027, ya que mide qué parte del crecimiento económico no se explica por el uso de más trabajo o capital, sino por mejoras en eficiencia y tecnología.

La Ley 278 de 1996 establece que para fijar el salario mínimo las partes deben tener en cuenta criterios como la productividad laboral y total de los factores. Por lo tanto, el dato que entregará el DANE será un argumento central que utilizarán empresarios, sindicatos y el Gobierno para defender sus posiciones respectivas sobre el aumento salarial para el próximo año, definiendo así las bases de la negociación colectiva.

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Nueva infraestructura penitenciaria y mercado de vivienda

En la tarde del miércoles 25 de noviembre se inauguró la primera cárcel de la era de Abelardo de la Espriella, un proyecto que se venía construyendo desde 2020 pero que el jefe de Estado impulsó para agilizar su finalización. Contando con la presencia del ministro de Justicia Iván Cancino, el director del INPEC coronel Daniel Gutiérrez y la directora de Uspec Vivian Lilibeth Bernal, el complejo tiene una inversión de COP 307.969 millones y capacidad para 1.722 personas.

Paralelamente, Camacol Bogotá y Cundinamarca presentará este jueves 26 de noviembre su balance de 2026 y las perspectivas para 2027, encabezado por su gerente Edwin Chiriví. A pesar de que entre enero y octubre se vendieron 43.397 viviendas nuevas con un aumento del 4,9 % respecto a 2025, los lanzamientos de nuevos proyectos cayeron un 10 % y las construcciones iniciadas disminuyeron un 14,1 %, lo que pone en evidencia los desafíos del sector.

Resolución legal histórica y subsidios habitacionales

La demanda que Brad Pitt interpuso en 2022 contra su exesposa Angelina Jolie por la venta de Chateau Miraval cerró este miércoles su capítulo final con un acuerdo entre las partes, tras un largo litigio en un tribunal de Los Ángeles que incluyó fuertes acusaciones de comportamiento abusivo. En el ámbito local, la administración de Carlos Fernando Galán propone para 2027 la asignación de 17.110 subsidios habitacionales, cifra que aún depende de la aprobación del presupuesto en el Concejo para su implementación efectiva.