Colombia descarta ébola en cuatro pacientes: ocho casos positivos a malaria falciparum

El Ministerio de Salud y el INS confirman que cuatro pacientes con sospecha de ébola en Colombia tienen malaria falciparum, mientras otros cuatro continúan en vigilancia activa.

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmaron este miércoles 4 de noviembre que se ha descartado la infección por el virus del ébola en los primeros cuatro pacientes sometidos a vigilancia intensificada en el territorio nacional. Estos casos, identificados con anterioridad por sus antecedentes de viaje y síntomas clínicos, han dado negativo en las pruebas de laboratorio especializadas.

Negativa para ébola en pacientes de Valle del Cauca y Huila

Los análisis moleculares realizados por el Laboratorio Nacional de Referencia de Virología del INS determinaron que las muestras correspondientes a dos pacientes del Valle del Cauca y dos del Huila son negativas para el virus del ébola. Estos resultados críticos se obtuvieron en menos de 30 horas desde que las muestras fueron recibidas por el laboratorio oficial, y los datos se hicieron públicos hacia las 5:00 p. m. de este día 4 de noviembre.

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Las pruebas se ejecutaron mediante ensayos de RT-PCR diseñados para detectar genes específicos del virus del ébola. Este procedimiento técnico sigue estrictamente el protocolo estandarizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el cual fue transferido a Colombia a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para garantizar la máxima precisión y fiabilidad de los diagnósticos.

Diagnóstico confirmado de malaria falciparum en los cuatro casos

Lejos de ser ébola, los cuatro pacientes han recibido un diagnóstico confirmado de malaria causada por el parásito Plasmodium falciparum, el agente responsable de la forma más grave de esta enfermedad. Uno de los casos ya descartados corresponde al paciente que falleció el pasado 31 de octubre a causa de malaria cerebral, confirmando así la naturaleza distinta de los problemas de salud detectados inicialmente.

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Los siete pacientes restantes, que incluyen los cuatro con diagnóstico de malaria, están recibiendo la atención médica pertinente para esta patología y se encuentran bajo estricto seguimiento clínico. Las autoridades sanitarias han reiterado que estos casos no representan riesgo de transmisión del virus del ébola para la población general, dado que el diagnóstico alternativo explica completamente los síntomas observados.

Seguimiento activo y respuesta epidemiológica en Colombia

De los ocho casos sospechosos iniciales que generaron la alerta, cuatro continúan bajo estricto monitoreo con pruebas diagnósticas ya tomadas y en proceso de análisis. El estado de la vigilancia epidemiológica reporta que estos casos sospechosos presentan antecedentes de viaje reciente a la República Democrática del Congo (RDC) y muestran al menos un síntoma compatible con la enfermedad, por lo que se mantienen las medidas de precaución.

Los casos sospechosos activos han sido notificados en las entidades territoriales de Atlántico, Antioquia, Valle, Huila y Bogotá D. C. Las autoridades locales de estas regiones activaron inmediatamente sus protocolos de vigilancia en estricto cumplimiento de las directrices establecidas por el Ministerio de Salud y el INS, asegurando que cualquier viajero con historial de viaje a zonas afectadas sea evaluado de inmediato.

Contactos rastreados y contexto de la alerta sanitaria internacional

Los equipos de salud pública han realizado un seguimiento exhaustivo a 154 contactos de los casos inicialmente considerados sospechosos. El Ministerio de Salud y el INS precisaron que, conforme se descartan los pacientes mediante las pruebas de laboratorio, se elimina la necesidad de seguimiento de sus respectivos contactos, optimizando así los recursos de salud pública.

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La alerta sanitaria en Colombia se activó en respuesta al brote de ébola que desde mayo ha golpeado a la República Democrática del Congo, causado por la variante Bundibugyo del virus, para la cual no existe actualmente una vacuna aprobada. Esta epidemia, considerada la segunda más letal de la historia con más de 5.000 muertos y más de 10.000 contagios confirmados, ha impulsado a varios países a reforzar la vigilancia de viajeros provenientes de la zona africana.

En el contexto internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) respaldó esta semana la inclusión de dos nuevas vacunas candidatas en el ensayo clínico que se adelanta en territorio congoleño. Estas vacunas están siendo desarrolladas por la Universidad de Oxford junto con el Instituto Serum de la India, y por la farmacéutica Moderna. Además, se confirmó que un ciudadano británico, trabajador sanitario, dio positivo para ébola en la RDC y será repatriado al Reino Unido para su tratamiento.

Protocolos de vigilancia activos y próximos pasos oficiales

Las autoridades colombianas reiteraron que los protocolos de vigilancia permanecen activos y que el ébola es una enfermedad grave que se transmite de persona a persona exclusivamente por contacto directo con fluidos corporales infectados, como sangre o vómito, y no se contagia por el aire. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, vómito y diarrea, pudiendo progresar a falla orgánica y sangrados.

Las entidades territoriales mantienen el cerco epidemiológico sobre los cuatro pacientes que aún están en seguimiento, cuyos resultados de laboratorio se conocerán en las próximas horas. El Ministerio de Salud y el INS indicaron que seguirán informando a la opinión pública sobre la evolución de la vigilancia, garantizando la transparencia y la seguridad sanitaria del país frente a esta amenaza global.