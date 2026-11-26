El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que no seguirá las gestiones para unirse al bloque BRICS ni al Nuevo Banco de Desarrollo.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través de la Cancillería, anunció que Colombia no continuará con las acciones para ingresar al grupo de los BRICS ni al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD). La decisión fue comunicada el miércoles 25 de noviembre y marca un giro en la política exterior del país, que se acerca más a Estados Unidos mientras intenta redefinir su relación con aliados estratégicos como China.

El anuncio implica el archivo de varias gestiones adelantadas por el Gobierno anterior. La más relevante era el ingreso de Colombia al Nuevo Banco de Desarrollo, un proceso que solo necesitaba el aval del Congreso y que habría representado el giro de USD 512 millones si la alianza se hubiera concretado.

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Qué significa el archivo de la adhesión a los BRICS

La Cancillería, encabezada por Omar Bula, informó que no adelantará acciones encaminadas para el ingreso y adhesión de Colombia al Grupo de los BRICS ni al Nuevo Banco de Desarrollo, conocido también como Banco de Desarrollo de los BRICS.

En su comunicado, la Cancillería afirmó que el país está comprometido con el multilateralismo y con su disposición a fortalecer el diálogo y la cooperación. Según la entidad, su trabajo se adelantará con otros organismos multilaterales y con socios internacionales para movilizar recursos y asistencia técnica que contribuyan a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 Colombia Patria Milagro.

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Origen de la propuesta impulsada por Gustavo Petro

El ingreso de Colombia al banco fue planteado inicialmente por el expresidente Gustavo Petro. El 16 de mayo de 2025, durante una presentación en Shanghái, Petro solicitó la entrada al banco y aclaró que el país no buscaba por ahora unirse todavía al grupo.

El argumento de Petro fue la neutralidad frente a la guerra en Ucrania, dado que Rusia es uno de los fundadores del bloque. Dos meses después, el entonces presidente canceló su viaje a la XVII Cumbre de los BRICS, celebrada el 6 y 7 de julio de 2025 en Río de Janeiro, Brasil.

Diferencias entre el bloque y el Nuevo Banco de Desarrollo

Los BRICS y el Nuevo Banco de Desarrollo no son lo mismo, aunque compartan la misma sombrilla. El bloque nació con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y desde 2024 se amplió a otros miembros. Los países interesados manifiestan su voluntad y los miembros deciden por consenso, normalmente en una cumbre, a quién invitan como integrante pleno o como país socio.

El Nuevo Banco de Desarrollo busca financiar infraestructura y desarrollo sostenible, y tiene sede en Shanghái. Funciona como cualquier banco multilateral: cualquier país puede pedir el ingreso, la junta aprueba la solicitud y el nuevo socio compra acciones para formalizar su adhesión. Por esa vía entraron Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Argelia, que no hacen parte del bloque.

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Requisitos pendientes y próximos pasos del proceso

La junta del banco aprobó la admisión de Colombia en junio de 2025, pero el proceso quedó a medio camino. Para ser miembro pleno, el país debía aprobar por ley el convenio constitutivo, suscribir acciones por USD 512,5 millones y depositar el instrumento de adhesión ante el gobierno de Brasil. Ninguno de esos pasos se completó.

Según el proyecto de ley, de las acciones suscritas, 1.025 serían pagadas y 4.100 serían comprometidas como garantía. Eso significa que el desembolso en efectivo habría rondado los USD 100 millones, cifra que ahora no será desembolsada tras la decisión de la Cancillería.