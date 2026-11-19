El gobierno colombiano rechaza falsas afirmaciones de The New York Times sobre una negativa a colaborar militarmente con EE. UU., aclarando que no existen planes concretos de acción conjunta en este momento.

Una disputa informativa de alto perfil ha surgido tras la publicación de un reportaje en el diario The New York Times, el cual afirmó que el gobierno de Colombia rechazó la solicitud de Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en territorio nacional. La Presidencia de la República, a través de su vocero oficial, Miller Soto, desmintió rotundamente estas afirmaciones, calificando la información como completamente falsa y sin sustento oficial.

Desmiento oficial sobre reportes de The New York Times

El vocero del Palacio de Nariño, Miller Soto, emitió un comunicado en la plataforma X para aclarar que el gobierno colombiano no ha comunicado ninguna negativa formal a Washington respecto a esta iniciativa. Soto afirmó que lo reportado por The New York Times es absolutamente falso, desechando la idea de que existe un bloqueo gubernamental a la cooperación militar entre ambos países en el contexto actual.

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Detalles del reporte y la visita de Pete Hegseth

Según el artículo publicado por el periódico estadounidense, titulado "En un revés para la Administración Trump, Colombia rechaza plan conjunto contra los carteles de drogas", el presidente Abelardo de la Espriella habría rechazado la petición norteamericana. Las fuentes anónimas de la Casa Blanca citadas en la nota indicaron que la negativa se debió a la falta de apoyo en el Congreso colombiano para aprobar una autorización que permita atacar objetivos terrestres, similar a las operaciones realizadas en Venezuela.

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Posiciones del gobierno y contexto diplomático

Aunque el reportaje sugirió que De la Espriella consideró la idea favorable pero la postergó por razones legislativas, la administración actual no ha confirmado tales gestiones. El texto original menciona que esta supuesta negativa obligaría a modificar los planes de Pete Hegseth, quien estaba previsto que visitara Bogotá un miércoles para firmar un mecanismo de cooperación específico, aunque el gobierno colombiano ha desatendido la idea de una operación activa.

Impacto en la relación bilateral y próximos pasos

La viralización de estas afirmaciones en redes sociales ha generado un escrutinio inmediato sobre la postura de Bogotá frente a las iniciativas de seguridad de Washington. Hasta el momento, no hay indicios de que se haya suspendido el diálogo diplomático ni que existan cambios en las alianzas existentes, pero la aclaración oficial busca prevenir malentendidos sobre la capacidad de respuesta del país ante requerimientos de acción militar directa.