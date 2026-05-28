La familia de la cantante se unió a la orquesta de la Catedral para cantar temas de Totó, y después el féretro salió del recinto cubierto por la bandera colombiana y, acompañada por su familia y amigos, la carroza fúnebre se dirigió al crematorio Jardines del Recuerdo en la capital colombiana para un acto privado.

Colombia despidió a Totó la Momposina, una de las máximas exponentes de la música tradicional del Caribe colombiano, con una misa de cuerpo presente en la Catedral Primada a donde fue trasladada tras su fallecimiento el pasado 17 de mayo en México.

La familia de la artista se unió a la orquesta de la Catedral para cantar temas de Totó, y después el féretro salió del recinto cubierto por la bandera colombiana y, acompañada por su familia y amigos, la carroza fúnebre se dirigió al crematorio Jardines del Recuerdo en la capital colombiana para un acto privado. La cantante se despidió de los escenarios en septiembre de 2022 con un concierto en el Festival Cordillera de Bogotá, donde compartió escenario con artistas como Adriana Lucía y Nidia Góngora en una presentación celebrada como homenaje a su legado musical y cultural.

La artista participó en festivales alrededor del mundo y grabó discos emblemáticos como 'La Candela Viva', 'Pacantó' y 'La Bodega', además de interpretar canciones como 'El pescador' y 'Yo me llamo cumbia', convertidas en himnos de la música popular colombiana. La familia de Totó hizo una invitación abierta a músicos, artistas y público en general a quienes pidió dejar las prendas de luto y vestir de blanco o con colores para celebrar el legado de la artista caribeña.

La artista dedicó más de seis décadas a preservar y difundir los ritmos afroindígenas y campesinos de la región Caribe colombiana, llevando esa tradición a escenarios internacionales y convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana. La cantante falleció el domingo 17 de mayo en Celaya (México) donde vivió sus últimos años. La ceremonia oficial se llevó a cabo en el Capitolio Nacional y fue más parecida a una fiesta popular que a un acto solemne





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