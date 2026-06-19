Colombia destaca en la ciudad de México con 80.824 fans en el Estadio Azteca

La selección colombiana venció a Uzbekistán mientras los aficionados y celebridades llenaron el Azteca, generando una atmósfera de unión y protagonismo musical y deportivo.

En el día de la clasificación, el Estadio Azteca se convirtió en escenario de un espectáculo futbolístico y cultural sin precedentes. Cien mil vistas de la prensa, el reporte oficial y la afición en la prensa reveló que antes de que el reloj mostrara los tres minutos del primer tiempo, las gradas ya estaban llenas con 80.824 espectadores, un número que superó por pasos a cualquier promedio de asistencia que la selección mexicana había logrado en los encuentros previos del Mundial .

El contraste entre la expectativa de ser la hostia y la realidad de un país anfitrión se hizo evidente cuando el tricolor colombiano dominó el terreno, generando una ola de apoyo que iba más allá de la pelota. El interés del público alcanzó un nivel extraordinario cuando celebridades, entrenadores y estrellas de la música y la televisión, se unieron a la escena.

El propio José Néstor Pekerman, ex entrenador de la selección colombiana de 2014 y 2018, llegó al estadio y se dirigió a los jugadores de forma personal, habilidad que capturó en las redes, culminando con una firma de video que meteorizó la pantalla de las redes sociales. La noticia fue amplificada por la aparición de Radamel Falcao García, quien en un tono ligero expresó su disculpa por no haber llegado al estadio en la visita planeada, mientras contaba que la chispa de la presentación se había perdido en el tráfico de la capital mexicana.

En el mismo instante, Maluma, uno de los nombres más reconocidos de la música urbana, se acercó a Juan Fernando Quintero y lo abrazó, mostrando su apoyo personal luego de que el tricolor se encontrara con varios eventos de la FIFA en la ciudad. Los cantantes Sebastián Yatra y Carlos Vives también aparecieron en la tribuna, compartiendo con la familia la emoción del primer partido de Colombia en México.

Además, el padre de Luis Díaz, Mané Díaz, grabó y compartió la paternidad del momento que incluye una ronda de sonrisas y la entrega del trofeo a su hijo como Jugador del Partido. Entre los jugadores, la presencia física del entrenador unió los hechos con la estática, evidenciando que la selección de Colombia estaba bien preparada y que la afición destacó la imagen de un equipo que se ha actualizado para corresponder al espectro mundial.

Los delanteros, la defensa y el mediocampo se sustesuraron en el juego de manera que la selección logró mantenerse blanca, mientras la afición alentaba con un sonido combinatorio hasta llegar a los puntos de entretenimiento que ofrece la selección mexicana. La campaña de la campaña fue lógica, con el talento de los jugadores que se iluminó, y se resolvió en una partida que cautivó alrededor de 30 minutos de una combinación de velocidad y precisión.

Al final del encuentro, el tanto de la selección mexicana puede ser desconocido, pero el verdadero hallazgo fue la importancia de la simbiosis entre cultura, rendimiento y compasión. La multitud de los 80.824 asistentes, las celebridades y el presente de la realeza profesional de fútbol crearon un mosaico que va más allá de los resultados, y muestra que hoy el Azteca no solo es un estadio, sino un puente entre colombia y sus fanáticos, y entre la música, los medios y el deporte.

El mensaje se dibujó con claridad: la pasión y unidad de un país pueden alcanzar las más altas cotas, incluso cuando el resultado final parece ser el seguimiento de la historia y la futura hinchada





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