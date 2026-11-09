Colombia destruye campamento de disidentes FARC en Tibú con bomba firmada por De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella autorizó la Operación Noah en Norte de Santander. Cuatro combatientes murieron y seis fueron capturados tras el bombardeo de aviones Súper Tucano.

La Fuerza Aeroespacial colombiana ejecutó la Operación Noah al amanecer del lunes 9 de noviembre en la zona rural del municipio de Tibú, ubicado en el departamento de Norte de Santander. Esta operación militar de alto impacto tuvo como objetivo principal desmantelar una base de operaciones del Frente 33, una de las disidencias más letales de las Farc. El evento marcó un punto de inflexión simbólico y táctico, ya que uno de los oficiales entregó al jefe de Estado un artefacto explosivo de 460 kilos, calificándolo en esa ocasión como un mensaje de democracia directa contra el terrorismo organizado.

Bomba personalizada y ejecucion operacional

Abelardo de la Espriella participó activamente en la preparación del ataque principal, tomando un marcador para inscribir en una de las caras del artefacto la frase Bienvenidos a la patria milagro, seguido de su firma oficial. Antes de que los aviones Súper Tucano despegaran para realizar los lanzamientos, el presidente realizó un gesto de bendición sobre el explosivo. La acción aérea resultó letal, eliminando a cuatro combatientes del grupo armado en el área campamentaria designada como el frente 33. Esta cifra representa el impacto inmediato y la precisión del poder aéreo nacional.

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Capturas y hallazgos en zona rural

Tras el bombardeo inicial, los comandos especiales del Ejército colombiano ingresaron al sector para asegurar la zona y verificar las bajas. Los militares encontraron tres campamentos completamente destruidos, instalaciones que tenían la capacidad logística para albergar a aproximadamente 35 personas. Durante el registro exhaustivo del lugar, las fuerzas gubernamentales capturaron a seis sobrevivientes del ataque aéreo. Entre los detenidos se destacaba Jorge Luis Galvis Rodríguez, alias Barba Chivo, un mando medio del Frente 33 con una trayectoria delictiva de más de 11 años liderando confrontaciones armadas.

Inventario de armamento incautado

El desmantelamiento del campamento permitió a las autoridades asegurar un importante arsenal destinado a la guerra asimétrica. En el lugar fueron incautados siete fusiles de asalto, armas estándar en los conflictos internos. Además, los soldados hallaron 15 granadas de mortero que habían sido acondicionadas específicamente para ser disparadas desde drones, una técnica que ha incrementado la letalidad de los grupos insurgentes en regiones aisladas. Este hallazgo confirma la sofisticación tecnológica que habían alcanzado los criminales antes de la ofensiva.

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Advertencias contra el lider criminal

El Frente 33 forma parte integral del Bloque Magdalena Medio, estructurado bajo el Estado Mayor de los Bloques y Frente. Este grupo es liderado actualmente por Alexánder Díaz Mendoza, conocido como Calarca, quien dirige las operaciones en la región del Catatumbo. El presidente De la Espriella emitió un comunicado público afirmando que Barba Chivo era el primer cabecilla narcoterrorista en sobrevivir a uno de sus bombardeos autorizados, pero que finalmente no pudo escapar de la fuerza pública. Esta declaración subraya la persistencia y alcance del mando militar.

Continuidad de la ofensiva territorial

Ante la captura de líderes y la destrucción de infraestructura, el gobierno nacional reafirmó su compromiso con la recuperación del territorio. El primer mandatario ordenó mantener la ofensiva militar activa para golpear las estructuras criminales y destruir sus capacidades operativas. El objetivo estratégico es impedir que el Catatumbo siga funcionando como un refugio de terror, recuperando el control de cada territorio que los disidentes pretendían someter. Esta decisión marca un giro hacia la seguridad integral en la frontera norte del país.