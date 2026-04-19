Colombia Detecta Primer Caso de Mpox Clado Ib, Refuerza Vigilancia y Vacunación

Ministerio de Salud confirma hallazgo de mpox clado Ib en Antioquia, destacando el fortalecimiento de capacidades diagnósticas y la activación de protocolos de vigilancia. Se hace un llamado a la vacunación para grupos de alto riesgo y se enfatizan medidas de prevención para la población.

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud han confirmado la detección de un caso de mpox clado Ib en el municipio de Antioquia. Este hallazgo, una variante de la viruela símica , fue identificado gracias a la aplicación de técnicas de biología molecular especializadas en la detección de regiones genéticas específicas del clado Ib.

Esta confirmación representa un avance en las capacidades diagnósticas del país, pero actualmente no implica un cambio en el nivel de riesgo general para la población. Inmediatamente después de la confirmación, se pusieron en marcha los protocolos de seguimiento epidemiológico, incluyendo investigaciones de campo exhaustivas y el monitoreo cercano de los contactos del caso identificado. Las autoridades sanitarias están colaborando estrechamente con las entidades territoriales para determinar posibles exposiciones y prevenir la propagación del virus y la aparición de nuevos contagios. Las cifras oficiales hasta la semana epidemiológica 13 de 2026 indican que Colombia ha registrado más de 4.800 casos de mpox desde 2022, todos ellos pertenecientes al clado II. La identificación del clado Ib, sin embargo, señala una evolución en el comportamiento del virus en el territorio nacional, aunque por el momento no se han detectado cadenas de transmisión activas de esta nueva variante. Es importante destacar que el Ministerio de Salud ya había anticipado esta posibilidad y contaba con lineamientos técnicos definidos desde 2024, diseñados específicamente para abordar la eventual llegada del clado Ib. Estos preparativos han permitido una respuesta ágil y coordinada frente a este primer caso detectado. La mpox es una enfermedad viral cuya transmisión se produce principalmente a través del contacto físico cercano, especialmente el contacto piel con piel, y durante las relaciones íntimas. También es posible contagiarse por contacto directo con las lesiones cutáneas, fluidos corporales o al manipular objetos que hayan estado en contacto con una persona infectada. Para mitigar el riesgo de contagio, las autoridades sanitarias recomiendan medidas preventivas fundamentales, como el lavado frecuente de manos, la evitación del intercambio de objetos de uso personal y la limitación del contacto físico con individuos que presenten síntomas. Adicionalmente, se promueven prácticas sexuales seguras, incluyendo el uso de preservativos, si bien es importante recordar que estos no eliminan por completo el riesgo de transmisión. La recomendación adicional es mantener un número limitado de parejas sexuales. En el supuesto de presentar síntomas característicos de la mpox, como fiebre, dolores musculares, inflamación de los ganglios linfáticos o la aparición de erupciones cutáneas en forma de ampollas o pequeños bultos, es crucial evitar el contacto con otras personas y buscar atención médica de inmediato. Como parte integral de la estrategia de salud pública, el Ministerio de Salud ha realizado un llamado a la población para que se vacune contra la mpox. Esta medida de prevención está disponible a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y está destinada a individuos mayores de 18 años que presenten un alto riesgo de exposición. Esto incluye, entre otros, al personal de salud que no cuente con protección adecuada, personas con un historial de múltiples parejas sexuales, individuos que viven con VIH o aquellos que han tenido contacto directo con casos confirmados de la enfermedad. El esquema de vacunación completo consta de dos dosis. La mpox, anteriormente conocida como viruela símica, es una enfermedad viral endémica en varias regiones de África, pero que ha experimentado una notable expansión internacional en los últimos años, lo que ha llevado a un fortalecimiento de los sistemas de vigilancia sanitaria a nivel global. La Organización Mundial de la Salud, en agosto de 2024, declaró el clado Ib de la mpox como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, debido al aumento continuo de casos, particularmente en la República Democrática del Congo y los países vecinos, evidenciando la necesidad de una respuesta global coordinada y proactiva





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