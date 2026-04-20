Colombia detecta primer caso de viruela símica clado Ib en Antioquia: Medidas y recomendaciones

El Ministerio de Salud confirmó el primer contagio de la variante clado Ib de mpox en Antioquia, intensificando las medidas de vigilancia, vacunación y prevención a nivel nacional para contener su propagación.

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia emitió una alerta oficial el pasado sábado 18 de abril de 2026, tras confirmar la detección del primer caso de viruela símica correspondiente a la variante clado Ib en el departamento de Antioquia . Este suceso, que se enmarca dentro de las robustas labores de vigilancia epidemiológica y fortalecimiento del sistema médico nacional, representa un hito crítico en la gestión sanitaria del país.

A pesar de la relevancia del hallazgo, las autoridades han enfatizado que la confirmación de este caso no debe traducirse en un estado de alarma desmedida, dado que los protocolos de contención están plenamente activados. Históricamente, desde el año 2022 hasta el corte de la semana epidemiológica 13 de 2026, el Instituto Nacional de Salud ha documentado un total de 4.825 casos confirmados a nivel nacional, los cuales estaban vinculados exclusivamente al clado II. La irrupción de la variante Ib, calificada por la Organización Mundial de la Salud en 2024 como una Emergencia de Salud Pública de importancia internacional debido a su rápida propagación en África central, ha obligado a una reestructuración de las estrategias de seguimiento, investigación de campo y articulación territorial para minimizar cualquier riesgo de dispersión comunitaria. La mpox, reconocida técnicamente como una zoonosis provocada por un virus del género Orthopoxvirus, presenta una sintomatología característica que facilita su detección temprana. Los pacientes afectados suelen manifestar fiebre, escalofríos, fatiga extrema, cefaleas intensas y mialgias, además de una inflamación notable de los ganglios linfáticos. La manifestación física más evidente consiste en erupciones cutáneas que se concentran frecuentemente en áreas como la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies, la boca, el cuello y las regiones genitales o anales. El proceso de incubación puede prolongarse hasta tres semanas, y aunque la recuperación ocurre espontáneamente en la mayoría de los individuos en un lapso de dos semanas, existe un riesgo latente de complicaciones graves como neumonía, afectaciones neurológicas o infecciones secundarias severas, especialmente en pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos, como las personas que conviven con VIH. En cuanto a las medidas preventivas, el Ministerio de Salud ha priorizado una estrategia de vacunación dirigida a grupos poblacionales específicos que presentan un mayor perfil de riesgo, entre los que se incluyen trabajadores del sector salud con exposición directa, personas con múltiples parejas sexuales y aquellos que habitan en entornos cerrados. El esquema de inmunización consta de dos dosis para adultos mayores de 18 años, diseñado para mitigar los efectos del virus. No obstante, la vacuna se complementa con recomendaciones de salud pública fundamentales: el mantenimiento estricto de la higiene de manos, la prohibición de compartir objetos personales y la adopción de prácticas sexuales seguras. Las autoridades instan a la población a evitar cualquier tipo de contacto físico o íntimo con personas que exhiban sintomatología sospechosa. Se advierte que, si bien el uso de preservativos es una medida de barrera útil, no garantiza la eliminación total del riesgo de contagio debido a que la transmisión también ocurre por el contacto piel a piel. La vigilancia activa y la responsabilidad individual son los pilares fundamentales para mantener la estabilidad sanitaria frente a esta variante global





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