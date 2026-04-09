Colombia Dice Presente en el Mundial 2026 con Representación Arbitral

La FIFA confirma la participación de árbitros colombianos, incluyendo a Andrés Rojas, en el Mundial de Fútbol 2026, marcando un hito para el referato nacional y un motivo de orgullo para el país.

Colombia se prepara para el Mundial de Fútbol de 2026, y la emoción no solo reside en la posible participación de su selección en el campo de juego, sino también en la destacada presencia de árbitros colombianos en el equipo arbitral de la competición. La FIFA , máximo organismo del fútbol mundial, ha oficializado la lista de jueces que tendrán la responsabilidad de impartir justicia en los partidos que se disputarán en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre los nombres seleccionados, resalta el de Andrés Rojas, un árbitro bogotano que ha demostrado un crecimiento constante y una sólida trayectoria en el arbitraje internacional. Su designación es un reconocimiento a su dedicación y a la calidad del arbitraje colombiano, que en los últimos tiempos había generado expectativas y ciertas dudas sobre su presencia en eventos de esta magnitud. \Andrés Rojas, árbitro internacional desde 2017, ha logrado consolidar su carrera a través de su participación en torneos continentales y partidos de clasificación, demostrando su capacidad para desempeñarse en escenarios de alta exigencia. Su nombramiento para el Mundial 2026 representa un hito para el referato colombiano, que ha trabajado arduamente para alcanzar este nivel de reconocimiento. La presencia de Rojas en el torneo es un logro significativo para el fútbol colombiano, ya que posiciona al país en la élite del arbitraje mundial y permite visibilizar el talento y la dedicación de los profesionales que se dedican a esta labor. Además de Rojas, la representación colombiana en el cuerpo arbitral se completa con Alexander Guzmán, quien actuará como juez asistente, y Nicolás Gallo, que formará parte del equipo de videoarbitraje (VAR). Esta distribución de responsabilidades asegura una presencia colombiana en diferentes áreas clave del desarrollo de los partidos, contribuyendo así al prestigio del fútbol nacional en el ámbito internacional. Esta noticia es un motivo de orgullo para el país, que ve cómo sus representantes brillan en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.\La inclusión de Colombia en la nómina de árbitros para el Mundial de 2026 adquiere aún mayor relevancia si se considera el contexto previo. En el pasado, el arbitraje colombiano no siempre figuraba entre los principales candidatos para participar en este tipo de competiciones. Sin embargo, el trabajo constante, la experiencia acumulada y la perseverancia de sus representantes han sido fundamentales para lograr este importante reconocimiento. El hecho de que Colombia tenga presencia en la élite arbitral del fútbol mundial es un testimonio del esfuerzo y la dedicación de los árbitros colombianos, quienes han superado desafíos y se han mantenido en constante evolución. La participación de Andrés Rojas, Alexander Guzmán y Nicolás Gallo en el Mundial 2026 no solo es un logro individual, sino también un triunfo para el fútbol colombiano en su conjunto, que ahora puede celebrar la representación de sus profesionales en uno de los eventos deportivos más emblemáticos y seguidos a nivel global. El país se enorgullece de sus árbitros y espera con ansias el inicio de la competencia para verlos en acción





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