La embajadora Vivian Aisen detalla la nueva etapa diplomática entre Colombia e Israel, con focos en agricultura, ciberseguridad y reactivación comercial.

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, ha anunciado el inicio de una nueva era en las relaciones bilaterales tras el restablecimiento oficial de los vínculos diplomáticos. Este movimiento busca superar las discrepancias del pasado gobierno y potenciar acuerdos estratégicos en sectores clave como la defensa, la agricultura, la tecnología, la ciberseguridad y el comercio exterior. La declaración se realizó durante una visita a Cartagena, en el marco de la conferencia organizada por Asobancaria sobre ciberseguridad, destacando la importancia de recuperar la confianza mutua.

Fortalecimiento de lazos en defensa y economía

La representante diplomática israelí afirmó que es un honor representar a su nación en Colombia, pero también señaló que el país se encuentra en el centro de la historia al restablecer estos lazos. El objetivo principal no es solo reparar el daño causado durante el distanciamiento anterior, sino avanzar significativamente más allá de lo que se había perdido. Se está trabajando activamente para fortalecer los vínculos económicos y de defensa, sector que el presidente de la Cámara de Representantes, De la Espriella, ha identificado como crítico para la cooperación bilateral.

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Actualmente, las autoridades revisan una ruta de trabajo presentada para el próximo año, enfocada en diversos aspectos de la seguridad. Este esfuerzo institucional busca institucionalizar la colaboración técnica y operativa, asegurando que la relación no solo se recupere sino que evolucione hacia una alianza más robusta y permanente entre ambos estados.

Innovación agrícola y reactivación del carbón

Israel posee una posición líder global en tecnología aplicada a la agricultura, un campo que ambas naciones están priorizando intensamente. Como parte de esta iniciativa, un agrónomo israelí llegará a Colombia al inicio del próximo año para establecerse de manera permanente. Su misión será trabajar directamente con el Ministerio de Agricultura para introducir tecnologías modernas y empoderar el sector productivo colombiano, asegurando una modernización efectiva y sostenible de los campos.

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En el ámbito comercial, se están reactivando exportaciones que fueron congeladas durante el periodo anterior. Entre los productos prioritarios destacan las frutas y verduras, pero también la carne colombiana, cuyo envío a Israel estaba suspendido. Además, la exportación de carbón vuelve a ser un tema central, dado que Colombia fue el principal proveedor antes de las restricciones. Israel reconoce su dependencia de este combustible para sus reservas de emergencia, a pesar de contar con gas, lo que reabre oportunidades importantes para la industria minera colombiana.

Contexto bélico y frente mediático internacional

La embajadora Aisen detalló la compleja situación de seguridad que vive Israel, explicando que durante los últimos tres años el país ha enfrentado conflictos en siete frentes militares distintos. Estas operaciones incluyen combates contra Hamás y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza, enfrentamientos contra terroristas en Cisjordania bajo la Autoridad Palestina, y acciones en Líbano contra Hezbolá. También se mencionaron conflictos con los hutíes en Yemen y grupos aliados de Irán en Irak, además de la atención requerida por los cambios en Siria.

Más allá de los campos de batalla, la diplomacia israelí enfrenta lo que Aisen describe como un octavo frente: el mediático. En esta arena, los resultados han sido menos favorables y la imagen de Israel ha sufrido daños significativos. La embajadora advirtió que llevará años recuperar la reputación internacional perdida, señalando que existe una gran ignorancia sobre los hechos reales de la guerra y los esfuerzos para minimizar bajas civiles, con una proporción de muertos civiles por terrorista abatido entre 2,5 y 3.

Impacto económico y próximos pasos bilaterales

El restablecimiento de las relaciones tiene implicaciones directas en la economía de ambas naciones, permitiendo la reanudación de flujos comerciales esenciales. La llegada de expertos agrícolas y la apertura de mercados para productos colombianos representan un estímulo tangible para el sector privado. Los planes de trabajo para el próximo año ya están en revisión, lo que sugiere una ejecución rápida de acuerdos en defensa y tecnología.

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La estrategia diplomática actual implica una educación continua sobre el contexto de seguridad israelí, buscando alinear percepciones públicas y políticas. La participación en foros como el de Asobancaria indica que la ciberseguridad será un pilar tecnológico de esta nueva alianza. Con la embajada israelí en Jerusalén ya inaugurada por Colombia, el marco institucional está consolidado para apoyar estas iniciativas de cooperación mutua.