Colombia: El Ministerio de Ambiente Inicia Eutanasia de Hipopótamos para Controlar su Población

El Ministerio de Ambiente de Colombia implementará medidas para controlar la creciente población de hipopótamos introducidos por Pablo Escobar. Se planea la eutanasia de ejemplares y otras estrategias para mitigar el impacto ambiental de esta especie invasora.

En cada rincón del planeta, la biodiversidad se manifiesta a través de flora y fauna únicas, nativas de cada lugar. Sin embargo, algunas especies, consideradas invasoras, desafían esta armonía ecológica. Colombia , con su rica biodiversidad, no es ajena a este fenómeno, destacándose por la presencia de una especie invasora emblemática y con una historia singular: los hipopótamos . Caracol Radio presenta una inmersión en la problemática de estos mamíferos y las acciones tomadas para mitigar su impacto.

El origen de la presencia de hipopótamos en Colombia se remonta a 1981, cuando el infame narcotraficante Pablo Escobar introdujo cuatro ejemplares a su Hacienda Nápoles, en el departamento de Antioquia. Estos animales, originarios de África, fueron importados con fines privados y, tras la muerte de Escobar y el posterior abandono de la hacienda, escaparon y comenzaron a reproducirse en los ecosistemas colombianos. La Universidad de La Salle, en su página web, detalla este evento que transformó la dinámica ecológica del país. El Instituto Humboldt destaca que Colombia ostenta el único caso a nivel mundial donde los hipopótamos, *Hippopotamus amphibius*, se han naturalizado como especie exótica en ecosistemas naturales. Este hecho ha generado un desafío sin precedentes para la conservación y el manejo de la biodiversidad.

Según datos del Ministerio de Ambiente, la población de hipopótamos en Colombia, a corte de 2023, ronda los 169 ejemplares. Sin embargo, las proyecciones son alarmantes: sin medidas de control, se estima que la población podría superar los 430 individuos para 2030 y alcanzar los 1.000 para 2035. La distribución de estos animales se concentra en un área de aproximadamente 43.342 km2, principalmente en la Cuenca del río Magdalena y los complejos cenagosos de la depresión Momposina. La proliferación de hipopótamos ha generado graves consecuencias ambientales: contaminación de cuerpos de agua, transformación del paisaje, pérdida de especies nativas como peces, y ataques a embarcaciones. Ante esta situación, el Ministerio de Ambiente ha anunciado la implementación de medidas de control, incluyendo la eutanasia de aproximadamente 80 ejemplares en el próximo semestre. Además, se contempla el confinamiento de algunos individuos, aunque esta estrategia solo busca frenar el crecimiento poblacional. El Ministerio ha destinado 7.200 millones de pesos a través del Fondo Vida y Biodiversidad para financiar estos proyectos, que se ejecutarán en el segundo semestre de 2026, principalmente en la Isla del Silencio y la Hacienda Nápoles, áreas con alta densidad de hipopótamos





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