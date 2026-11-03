Colombia elimina beneficios fiscales para energía solar desde 2028

La Ley de Rescate Fiscal de Abelardo de la Espriella retira exenciones de IVA para equipos renovables. Esto podría encarecer proyectos solares y afectar la inversión en Colombia a partir de 2028.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza con la Ley de Rescate Fiscal, una iniciativa que propone eliminar diversos beneficios tributarios para la importación y adquisición de equipos utilizados en proyectos de energía solar y otras fuentes renovables. Esta medida, que entrará en vigor a partir de 2028, busca reestructurar la recaudación nacional pero genera preocupación sobre el aumento de costos en el sector verde. Los equipos fundamentales para estos sistemas, como paneles solares, inversores, transformadores y baterías, perderán sus tratamientos especiales de Impuesto al Valor Agregado. Como resultado, estos bienes quedarán gravados bajo las condiciones generales del impuesto, lo que podría encarecer significativamente las tecnologías limpias y crear nuevas barreras para su expansión en el territorio colombiano.

Detalles de la eliminación de exenciones tributarias

El proyecto de ley introduce cambios profundos en el régimen fiscal aplicable a la transición energética, afectando directamente la viabilidad económica de nuevas inversiones. Uno de los puntos centrales es la eliminación del beneficio que permitía importar maquinaria y equipos para proyectos de energías renovables sin el pago de IVA. Esto incluye tratamientos especiales para paneles solares, generadores, transformadores e inversores, dispositivos clave para adaptar la electricidad producida y distribuirla en hogares, empresas o la red eléctrica.

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Además de los componentes de generación, la reforma impacta la cadena de almacenamiento y movilidad eléctrica. Se retirarán los beneficios fiscales para las baterías utilizadas en el almacenamiento de energía, un elemento esencial para la estabilidad de los sistemas renovables. También desaparecerá la tarifa reducida del 5% de IVA para vehículos eléctricos e híbridos, así como para otros bienes relacionados con la transición energética. Desde el 1 de enero de 2028, el artículo del Estatuto Tributario que contemplaba diversas tarifas reducidas dejará de existir, forzando a que estos productos estén sujetos a la tarifa general del 19%. Estos cambios generan inquietud en un momento crítico donde el país busca ampliar la participación de fuentes renovables en su matriz eléctrica y atraer capital para desarrollar nuevos proyectos.

Alternativa para grandes inversiones empresariales

Aunque la norma cierra puertas para pequeñas iniciativas, ofrece un mecanismo diferenciado para proyectos de gran escala que requieran capitales significativos. El texto legislativo contempla una alternativa para las inversiones de generación eléctrica que superen los 8.140.000 UVT. Estos proyectos grandes podrían solicitar su ingreso al Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial, conocido como RUGE.

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Este régimen especial incluye beneficios fiscales distintivos, como la posibilidad de depreciar o amortizar hasta el 50% anual de las inversiones realizadas en maquinaria y equipos. Asimismo, mantiene tratamientos especiales para la importación de bienes de capital que no se produzcan en el país, lo cual podría aliviar parcialmente la carga de costos para grandes desarrolladores. Sin embargo, es fundamental destacar que esta alternativa está estrictamente dirigida a grandes inversiones industriales. No representa una recuperación general de los beneficios fiscales para los pequeños proyectos solares residenciales o comerciales, los cuales quedarán expuestos directamente a los costos generales del mercado.

Riesgos financieros y opinión académica experta

La modificación tributaria presenta riesgos significativos para la viabilidad financiera de los nuevos proyectos de energía limpia. Carlos Vasco, profesor de Economía de la Universidad de Antioquia, advierte que cualquier iniciativa de generación de energía necesita alcanzar un cierre financiero sólido para materializarse. Este cierre implica que los ingresos y rendimientos esperados deben ser suficientes para cubrir integralmente el costo del capital, la operación, el mantenimiento y las demás obligaciones asociadas al desarrollo del proyecto. Un aumento en los impuestos a los equipos necesarios eleva el costo inicial de la inversión, desincentivando potencialmente su ejecución.

El impacto de estas medidas cobra mayor relevancia al considerar el estado actual del sector. Según datos de Ser Colombia, existen actualmente 5.086 megavatios de proyectos de energías renovables en el país que aún no cuentan con cierre financiero. Vasco señala que el encarecimiento de los componentes podría hacer que muchas iniciativas dejen de resultar atractivas desde el punto de vista económico. La reducción en los rendimientos esperados y la dificultad para recuperar las inversiones iniciales podrían frenar el avance de estos planes, complicando los objetivos nacionales de descarbonización.

Incertidumbre jurídica sobre beneficios restantes

Más allá del incremento directo en los costos de importación y operación, existe una capa de complejidad legal que aún requiere clarificación. El profesor Vasco plantea la necesidad de revisar el alcance jurídico de las derogatorias y su interacción con otras normas que continúan vigentes y que contemplaban incentivos para invertir en proyectos de energías renovables. Sería crucial establecer si la modificación del Estatuto Tributario deja sin efecto otros beneficios existentes o si, pese al cambio en la tarifa general, se mantendrían mecanismos protectores.

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Un ejemplo clave de esta incertidumbre es la posibilidad de solicitar devolución de impuestos en ciertos escenarios. Si bien un aumento del IVA para determinados bienes tiene un efecto económico inmediato negativo, los inversionistas podrían mitigar este impacto si pueden solicitar posteriormente la devolución de ese impuesto pagado. La falta de claridad sobre cómo interactúan estas normas podría generar retrasos administrativos y riesgos legales adicionales para los desarrolladores de proyectos solares. La comunidad empresarial y académica espera que el gobierno defina con precisión estos alcances para no generar un efecto paralizante en la inversión privada necesaria para la transición energética del país.