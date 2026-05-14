Colombia: Embajadora de Colombia en Haití suspendida por presunta participación en política

La Procuraduría Nacional de Justicia suspendió temporalmente a la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez Uribe, por presuntamente haber incurrido en participación en política durante una entrevista con el medio haitiano Métropole Radio y Télévision, en el programa Le Point. La medida estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta el 21 de junio si hay segunda vuelta presidencial, según el artículo 190 de la Constitución.
La funcionaria fue consultada sobre el panorama electoral del país y respondió que Colombia ha cambiado y que la Constitución no permite que se reelija el presidente, pero que tienen un candidato magnífico que es Iván Cepeda del Pacto Histórico. La medida estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta el 21 de junio si hay segunda vuelta presidencial, según el artículo 190 de la Constitución.
La Procuraduría considera que pudo haber participado en política al expresar apoyo a un candidato presidencial durante una entrevista en Haití
