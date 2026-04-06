Colombia Empata con Ecuador en el Sudamericano Sub-17: Debut con Sabor Amargo

La selección colombiana Sub-17 igualó 0-0 ante Ecuador en su primer partido del torneo. A pesar de dominar la posesión, el equipo no logró concretar las oportunidades y mostró falencias en ataque. El empate deja un sabor agridulce y pone a prueba al equipo de cara a los próximos partidos.

El balón se puso en movimiento, las expectativas eran altas, pero el debut de Colombia en el Sudamericano Sub-17 2026 dejó un sabor agridulce. La Tricolor empató 0-0 contra Ecuador en la segunda jornada del Grupo A, en un encuentro donde dominó el balón en ciertos momentos, pero nunca logró convertir esa posesión en ocasiones claras de gol.

El debut reveló una preocupación palpable: faltaron ideas, claridad y determinación para imponerse, incluso con superioridad numérica en el terreno de juego. Los dirigidos por Fredy Hurtado quedaron en deuda. No encontraron la manera de superar a un oponente que jugó prácticamente toda la segunda mitad con diez jugadores tras la expulsión de Nixon Ayoví al minuto 49 por doble amonestación. Lejos de verse superado, Ecuador mostró orden, carácter y hasta mejores argumentos tácticos. A pesar de la inferioridad numérica, fue el equipo que se vio más sólido e incluso estuvo más cerca de conseguir la victoria. El desempeño colectivo de Colombia encendió las alarmas. La falta de creatividad en ataque, sumada a momentos de apatía y ausencia de lucidez, marcaron el desarrollo del partido. Aunque el equipo controló la posesión en varios tramos, nunca logró transformar ese dominio en oportunidades claras de gol. El juego aéreo se presentó como el principal recurso ofensivo, pero tampoco fue suficiente para romper el empate. En la primera mitad, Colombia tuvo una de sus llegadas más peligrosas con un cabezazo de Santiago Vallecilla tras un tiro de esquina, bien contenido por el portero Vaca. También hubo intentos desde media distancia, aunque sin generar mayor peligro. Por el lado ecuatoriano, Pabón fue el jugador más incisivo. El número ‘19’ tuvo una clara oportunidad frente a la portería defendida por Luigi Ortiz, pero definió por encima del travesaño. En la segunda parte, Colombia insistió con remates lejanos y centros al área, destacando una acción de Caicedo que terminó impactando en el poste. Sin embargo, Ecuador respondió con ataques peligrosos, incluyendo un disparo desde más de 40 metros que casi sorprende al arquero colombiano. Paradójicamente, el equipo con diez jugadores fue el que generó las ocasiones más claras de gol. Ecuador estuvo a escasos centímetros de anotar el gol de la victoria, evidenciando las deficiencias defensivas y la falta de eficacia de Colombia. El marcador se mantuvo 0-0 hasta el final, en un resultado que dejó mejores sensaciones para la ‘tri’ que para la Tricolor. Colombia tendrá su oportunidad de revancha el 7 de abril, cuando se enfrente a Chile con la necesidad de obtener su primera victoria y encaminar su clasificación al hexagonal final. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio CARFEM de Ypané, Paraguay, a las 6:00 p.m. (hora de Colombia), y será retransmitido por Gol Caracol HD2, Ditu - Fútbol RCN HD2 y la App Canal RCN. La Tricolor, que viene de ser subcampeona del torneo prejuvenil el año pasado, necesita corregir rápidamente si quiere mantenerse como candidata y luchar por un cupo al Mundial Sub-17 que se celebrará en Catar. Colombia sigue invicta, es cierto, pero el empate dejó claro que, si quiere competir seriamente, deberá mostrar mucho más que posesión: necesita fútbol, carácter y contundencia para alcanzar sus objetivos





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