Colombia en alerta máxima por El Niño: autoridades y expertos piden acciones inmediatas en hogares y comunidades

Altas probabilidades de un intenso fenómeno de El Niño obligan a implementar estrategias de monitoreo y prevención en elAtlántico, mientras se promueven cambios en los hábitos domésticos para ahorrar agua y energía y reducir riesgos de incendios y emergencias.

Las autoridades colombianas han activado las alertas ante el pronóstico de un aumento significativo de temperaturas, posibles sequías prolongadas y un mayor riesgo de incendios forestales para el segundo semestre de 2026.

Según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y organismos internacionales, existe una probabilidad superior al 90 % de consolidación del fenómeno climático El Niño, lo que podría convertir este episodio en uno de los más intensos registrados desde la década de 1990. Frente a este escenario, el departamento del Atlántico ha anunciado una estrategia integral que incluye prevención de emergencias, monitoreo ambiental en tiempo real y protección del abastecimiento de agua en múltiples municipios.

Uno de los instrumentos clave es una plataforma de teledetección que rastrea puntos de calor y apoya a los 13 cuerpos de bomberos de la región, utilizando imágenes satelitales de la empresa Planet Labs. Además, se mantiene vigilancia constante sobre el comportamiento del río Magdalena, el Canal del Dique y el Embalse del Guájaro. Las proyecciones indican una probabilidad del 82 % de ocurrencia de El Niño durante el trimestre mayo-junio-julio, elevándose al 96 % hacia finales de año.

Por ello, la administración departamental ha hecho un llamado urgente a la ciudadanía para optimizar el uso del agua y evitar prácticas que incrementen el riesgo de incendios, como quemas de basura o vegetación seca. Las recomendaciones también incluyen asegurar techos y objetos que puedan desprenderse por vientos fuertes, revisar instalaciones eléctricas para prevenir cortocircuitos, podar árboles cercanos a viviendas o redes eléctricas, y reportar estructuras en mal estado.

Expertos en sostenibilidad señalan que el hogar será un escenario fundamental de adaptación. Empresas como Haceb subrayan que pequeñas acciones cotidianas pueden marcar una diferencia significativa en el consumo energético y hídrico.

Entre las sugerencias figuran: no abrir constantemente la nevera para mantener una temperatura estable, evitar introducir alimentos calientes y organizar su interior para una mejor circulación de aire; en el lavado de ropa, usar cargas completas, agua fría y ciclos cortos, reutilizando el agua cuando sea posible; para el aire acondicionado, mantener temperaturas entre 23 y 24 grados, limpiar los filtros regularmente y apagarlo cuando no sea necesario. Estas prácticas no solo reducen los costos familiares, sino que contribuyen a un sistema energético más equilibrado y a una mayor resiliencia climática





PublimetroCol / 🏆 17. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

El Niño 2026 Cambio Climático Colombia Ahorro De Agua Prevención De Incendios Consumo Energético Hogar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Riesgo de apagones en Colombia: Contraloría lanza alerta por fenómeno de El NiñoEl país podría vivir una crisis estructural que amenaza el abastecimiento energía por la llegada del fenómeno de El Niño y otras razones. Estos son los detalles.

Read more »

Tribunal mantiene reserva de necropsia de niño con hemofilia en ColombiaEl Tribunal Superior de Bogotá confirmó que la necropsia de Kevin Acosta, el niño fallecido por no recibir tratamiento para su hemofilia, es información reservada y negó al Ministerio de Salud el acceso al documento. La decisión surge en medio del debate nacional sobre la atención a pacientes con enfermedades huérfanas y las declaraciones del presidente Petro que señalaron a la familia.

Read more »

Vanessa Pulgarin ex-Miss Universe Colombia, arrasa con sus altas puntuaciones del Miss Grand All StarLa ex-Miss Universe Colombia se consolida como una de las participantes más fuertes en el certamen internacional.

Read more »

Tasas altas y menor rentabilidad: así se transforma el negocio financiero en ColombiaLa banca enfrenta un entorno de tasas elevadas, menor rentabilidad y mayores riesgos de cartera, mientras acelera el uso de inteligencia artificial y analítica avanzada.

Read more »