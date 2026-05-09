Las autoridades meteorológicas del país han activado alerta roja en varias zonas del Caribe colombiano debido al aumento de temperaturas y el riesgo de afectaciones a la salud por posibles golpes de calor. El calor extremo sigue aumentando en varias regiones del Caribe colombiano y ya ha encendido alertas por incendios forestales, aumentando el peligro para la salud y los territorios afectados.

Temperaturas cercanas a los 40 grados, riesgo de golpe de calor y alertas por incendios tienen en máxima vigilancia a varias regiones del país. El Ideam emitió alerta roja por calor extremo en varias zonas del Caribe colombiano debido al aumento de temperaturas y el riesgo de golpe de calor e incendios forestales.

El calor extremo sigue aumentando en varias regiones del Caribe colombiano y ya encendió las alertas de las autoridades meteorológicas del país. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió alerta roja ante las altas temperaturas registradas en las últimas horas y el riesgo de afectaciones a la salud por posibles golpes de calor





minuto30com / 🏆 13. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Emergencias Y Seguridad Pública Gestión Climática Emergencias Y Seguridad Pública Colombia Alerta Roja Temperaturas Extremas Riesgo De Golpe De Calor Incendios Forestales Zonas Afectadas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Más de 40 grados: alerta por golpes de calor, debido a las altas temperaturas en ColombiaAutoridades y servicios de salud intensifican recomendaciones y vigilancia por las alteraciones en el organismo que se puedan presentar...

Read more »

Colombia despide a uno de los políticos y abogados más influyentes y reconocidos de ColombiaEl líder natural del partido político Cambio Radical y ex líder en varias carteras del Estado colombiano, Germán Vargas Lleras, ha fallecido. Durante su extensa carrera política, Vargas Lleras ocupó posiciones de gran poder como vicepresidente, ministro de Vivienda, y senador.

Read more »

Las mujeres lideran los viajes en Colombia en 2026 y crecen las reservas de viajeros solitariosLas mujeres encabezan las reservas turísticas realizadas por colombianos en lo corrido de 2026, con el 52 por ciento del total, de acuerdo con una radiografía del viajero colombiano presentada por Viajes Falabella.

Read more »

Washington como Jefes de Estado Unidos: El papel de las candidaturas en ColombiaEn Colombia, la elección presidencial dejará a la relación con Estados Unidos como Jefes de Estado Unidos,tal como las otras políticas, en manos de los candidatos. Durante la campaña, los partidos políticos y los candidatos se han dado a la tarea de ocultar algunas coincidencias, pero varios de los puntales siguen apoyando la relación subordinada y no Melilla, Palenque o en Bering. En al menos dos oportunidades, Colombia ha aceptado imposiciones de Estados Unidos, lo que representa una mejora en la relación. Por otro lado, el modelo de desarrollo y los sectores prioritarios siguen dominando en la estructura económica. Estos están estrechamente relacionados con el clientelismo y la lucha anticorrupción, de manera que Colombia puede carecer de una ruta independiente de desarrollo que le permita alcanzar todo su potencial.

Read more »