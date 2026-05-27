Colombia en la Libertadores: Tolima clasifica, Medellín eliminado

En la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Deportes Tolima empató 0-0 con Universitario y clasificó a octavos, mientras que Independiente Medellín perdió 1-0 ante Estudiantes y quedó eliminado.

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 llegó a su fin con un desenlace agridulce para los equipos colombianos. Independiente Medellín y Deportes Tolima afrontaron sendos compromisos como visitantes en la última jornada, con resultados que definieron su destino en el torneo continental.

Mientras el conjunto antioqueño cayó derrotado y quedó eliminado, el equipo pijao logró un empate valioso que le aseguró un lugar en los octavos de final. Independiente Medellín llegó al estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata con la obligación de sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones en el Grupo A. Sin embargo, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo se encontró con un rival difícil: Estudiantes de la Plata, que necesitaba la victoria para clasificar.

El partido fue intenso y disputado en cada sector del campo. Los colombianos intentaron imponer su juego, pero les costó generar ocasiones claras de gol. En el minuto 68, un tanto de Guido Carrillo desniveló el marcador a favor del equipo argentino, que supo defender la ventaja hasta el final. La derrota por 1-0 dejó al Medellín en el fondo del grupo, con apenas 4 puntos, producto de una campaña irregular.

Además, el equipo ya arrastraba el castigo por los incidentes en el partido contra Flamengo, que fue suspendido y posteriormente dado por perdido 3-0, una sanción que pesó en la tabla. Así, el Poderoso se despidió de la Copa Libertadores sin poder avanzar a la siguiente ronda, sumando una decepción para sus seguidores.

Por otro lado, Deportes Tolima vivió una noche de gloria en Lima. En el estadio Monumental de Ate, el equipo colombiano se enfrentó a Universitario en el cierre del Grupo B, con la necesidad de al menos un empate para asegurar la clasificación. Los dirigidos por David González plantearon un partido inteligente, priorizando el orden defensivo y la solidez en el mediocampo.

Universitario, obligado a ganar para seguir con vida, presionó desde el inicio, pero se encontró con un muro azul. El arquero del Tolima, Neto Volpi, tuvo una actuación destacada, con varias intervenciones que mantuvieron el arco en cero. A pesar de algunos intentos del equipo peruano, el marcador no se movió. El empate 0-0 fue suficiente para que el Tolima sumara 8 puntos y se ubicara segundo en el grupo, detrás de Flamengo.

La clasificación a octavos de final representa un logro importante para el club, que demostró carácter y disciplina táctica en una fase de grupos complicada. Los jugadores y cuerpo técnico celebraron el objetivo cumplido, con la mira puesta ahora en los enfrentamientos eliminatorios. La jornada dejó sensaciones contrastantes para el fútbol colombiano.

Mientras Independiente Medellín deberá reponerse de esta eliminación y enfocarse en la liga local, Deportes Tolima se convierte en el representante del país en la siguiente etapa de la Copa Libertadores. La afición pijaa espera con ilusión los octavos de final, confiando en que el equipo pueda seguir dando la sorpresa en el torneo más importante de clubes de América. Sin duda, la experiencia adquirida en esta fase será valiosa para los retos venideros





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