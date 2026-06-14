Colombia en la última semana de campaña presidencial

La contienda entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se ha visto marcada por la participación indebida del gobierno en la política y la polémica sobre la veracidad de los resultados de las encuestas.

Colombia llega a la última semana de campaña presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda . La contienda se ha visto marcada por la participación indebida del gobierno en la política , lo que ha generado una gran polémica y enfrentamientos entre los candidatos.

La Procuraduría ha abierto investigaciones a varios ministros y funcionarios por esta situación, incluyendo al presidente Gustavo Petro. A pesar de las investigaciones, el presidente no ha reconocido el resultado de la primera vuelta, en la que Abelardo de la Espriella se impuso con una ventaja superior al 3%. La campaña ha sido larga y accidentada, marcada por la polémica, los enfrentamientos y la violencia.

Las encuestas han generado polémica debido a la aplicación de la Ley 2494 de 2025, que establece exigentes requisitos en la parte metodológica. La incertidumbre en la ciudadanía por la veracidad de los resultados publicados ha generado un clima de tensión en el país. La segunda vuelta se acerca y la polarización entre los dos candidatos es cada vez más grande.

De la Espriella pretende evitar que la izquierda logre un segundo mandato y manifiesta una postura de choque con los partidos tradicionales. Por su parte, Cepeda quiere dar continuidad a varias de las políticas del gobierno de Petro. La ciudadanía espera con ansias el resultado de la segunda vuelta y la elección del nuevo presidente de Colombia





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