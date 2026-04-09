Colombia en su peor crisis crediticia desde 1993: Análisis de la rebaja de S&P

La rebaja en la calificación crediticia de Colombia por S&P marca un punto de inflexión, superando incluso crisis pasadas como la de 2008 y la pandemia. El análisis revela las causas y consecuencias de esta situación, y el impacto en la economía.

El reciente anuncio de la rebaja en la calificación crediticia de Colombia por parte de la agencia Standard & Poor's ( S&P ) ha generado un profundo impacto en el panorama económico del país. Esta decisión, que sitúa a Colombia en su nivel crediticio más bajo desde 1993, supera incluso los momentos críticos de crisis como la de 2008 y la pandemia de 2020.

Analistas y expertos en finanzas públicas como Felipe Campos, señalan que esta situación es particularmente preocupante, ya que contradice la resiliencia histórica de Colombia frente a las crisis económicas. En episodios anteriores, como la crisis asiática de 1998, el colapso del sistema UPAC a finales de los noventa, las recesiones globales de 2001 y 2008, la crisis petrolera de 2015 y la pandemia de 2020, Colombia mantuvo una calificación crediticia superior, demostrando una mayor capacidad para sortear las dificultades externas. La actual rebaja, según Campos, se diferencia de estos escenarios porque no está impulsada principalmente por choques externos, sino por desequilibrios fiscales internos y la incertidumbre sobre la política económica, lo cual ha generado una mayor preocupación entre los inversionistas y en el sector empresarial.\La rebaja de la calificación crediticia tiene consecuencias directas y significativas para la economía colombiana. La principal consecuencia es el aumento de los costos de financiamiento, ya que Colombia se convierte en un país más riesgoso para los inversionistas. Esto implica que el gobierno y las empresas deberán pagar tasas de interés más altas para acceder a créditos tanto en el mercado nacional como en el internacional. Esta situación reduce el espacio fiscal disponible para inversión y gasto social, lo que a su vez podría afectar el empleo, la inversión y el crecimiento económico. María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, ha enfatizado que el impacto de la rebaja trasciende los mercados financieros y afecta directamente a la economía real. Lacouture destaca la importancia de la confianza y la necesidad de una estrategia clara para atraer capitales, señalando que el deterioro de la confianza está obstaculizando la llegada de recursos al país. La discusión se centra ahora en la capacidad de Colombia para mantener su atractivo como destino de inversión en un contexto global donde la percepción de riesgo es más exigente. Esta situación se agrava por el hecho de que la combinación de desequilibrios fiscales y la pérdida de confianza se reflejan en indicadores económicos clave, que históricamente habían mostrado mayor estabilidad.\La crisis actual pone de manifiesto la necesidad de abordar los desequilibrios internos y de fortalecer la confianza en la economía colombiana. La rebaja de la calificación crediticia no solo redefine la percepción de riesgo sobre Colombia, sino que también abre un debate sobre las prioridades de gasto y la necesidad de implementar medidas para corregir los desbalances fiscales. El sector empresarial ha reaccionado con preocupación, subrayando la importancia de una estrategia clara y de la recuperación de la confianza para atraer inversiones. Se ha destacado la necesidad de analizar la gestión de la deuda pública, incluyendo la decisión de mantener la deuda en pesos o en dólares, en un contexto de creciente crisis fiscal. La situación actual exige una respuesta integral que abarque tanto la política fiscal como las medidas para fomentar la confianza de los inversionistas y la estabilidad económica del país. El gobierno se enfrenta al desafío de implementar políticas efectivas para estabilizar las finanzas públicas, promover el crecimiento económico y restaurar la confianza en la economía colombiana. La magnitud del desafío exige una acción coordinada y un enfoque estratégico para evitar un deterioro aún mayor de la situación económica del país. La crisis actual exige una respuesta integral que abarque tanto la política fiscal como las medidas para fomentar la confianza de los inversionistas y la estabilidad económica del país. El gobierno se enfrenta al desafío de implementar políticas efectivas para estabilizar las finanzas públicas, promover el crecimiento económico y restaurar la confianza en la economía colombiana. La magnitud del desafío exige una acción coordinada y un enfoque estratégico para evitar un deterioro aún mayor de la situación económica del país





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