El Congreso de Colombia analiza un proyecto de ley que amplía las sanciones para deudores de alimentos registrados en el Redam, incluyendo restricciones en el RUNT y licencias de conducción para garantizar el pago.

El Congreso de Colombia se encuentra en proceso de evaluar un proyecto de ley que busca implementar sanciones más rigurosas contra los infractores del pago de cuotas alimentarias ordenadas por jueces. Esta iniciativa legislativa avanza en la Cámara de Representantes y tiene como objetivo principal asegurar el cumplimiento estricto de las obligaciones financieras dirigidas al sustento de menores. El mecanismo público diseñado para garantizar estos derechos es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conocido por sus siglas como Redam.

Detalles del Proyecto y Mecanismos de Sanción

El texto legal fue presentado por el congresista Miguel Ángel Pinto Rueda, representante del Partido Centro Democrático, y obtuvo la aprobación unánime por parte de la Comisión Primera. Tras este hito, el proyecto debe superar tres debates adicionales en la plenaria para su posible aprobación final. La iniciativa introduce modificaciones sustanciales en el registro de tránsito, conocido como RUNT, donde los morosos serán identificados explícitamente. Esta medida impide que estos ciudadanos realicen cualquier tipo de trámite administrativo relacionado con sus vehículos hasta que regularicen su situación financiera.

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Una de las restricciones más importantes aprobadas es la inhabilitación para renovar la licencia de conducción. Esta prohibición se suma a otras limitaciones existentes y busca ejercer una presión directa sobre los deudores para evitar la reincidencia en el incumplimiento de las normas establecidas judicialmente. La inclusión de estos nombres en bases de datos oficiales busca visibilizar la gravedad de la deuda y facilitar el seguimiento por parte de las autoridades competentes.

Posiciones de los Congressistas y Críticas Políticas

Miguel Ángel Pinto Rueda fundamentó su propuesta destacando la ineficacia de las medidas actuales, señalando que de los 1738 deudores registrados en el Redam, solo 63 han pagado o están al día con sus obligaciones. El legislador argumentó que el sistema actual revictimiza a los niños y adolescentes, ya que el código penal incluye penas de cárcel, pero resulta difícil que un recluso pueda cumplir con los pagos financieros mientras está privado de su libertad.

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Por otro lado, el congresista Daniel Felipe Bernal, del Partido Demócrata Colombiano, solicitó que la legislación también contemple la recategorización de la licencia de manejo. Esta medida implicaría elevar el nivel del pase para operar vehículos de mayor complejidad técnica o de servicio público. Bernal defendió que esta restricción es necesaria porque, sin ella, una persona podría usar la incapacidad para conducir vehículos complejos como una vía para no trabajar en sectores que requieren licencias más avanzadas y generar los recursos necesarios para el pago.

Desde el Pacto Histórico, los congresistas opositores exigieron la inclusión de un artículo que permita evaluar la efectividad del proyecto dentro de un plazo de dos años. Argumentaron que, a pesar de existir procesos civiles, administrativos e incluso penales, el problema de la inasistencia alimentaria persiste en el país. Su intención es determinar si las nuevas medidas adoptadas en el Congreso están produciendo resultados tangibles y si la legislación es realmente efectiva para solucionar la crisis.

Impacto Real y Próximos Pasos en el Congreso

La conservadora Delcy Isaza propuso que la nueva ley refuerce prohibiciones adicionales, como la incapacidad para contratar con el Estado o para posesionarse en cargos públicos y de elección popular. Estas sanciones se activarían cuando un padre se retrase en el pago de tres cuotas. Aunque estas medidas ya están contempladas en la legislación vigente, su inclusión explícita busca asegurar que se apliquen sin ambigüedades ni omisiones administrativas.

Las cifras presentadas durante el debate revelan la magnitud del problema judicial y social. Según los datos aportados por los ponentes, existen aproximadamente 50 hombres que están cumpliendo condenas penales por inasistencia alimentaria. Además, más de 1000 personas tienen casas por cárcel pendientes por el mismo delito, lo que ilustra la saturación del sistema judicial y la complejidad para hacer cumplir las órdenes de pago.

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El proyecto ahora pasa a su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se espera discutir las enmiendas y propuestas presentadas por los diferentes grupos políticos. La aprobación de esta normativa marcaría un punto de inflexión en la lucha por la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, estableciendo precedentes claros sobre las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones alimentarias.