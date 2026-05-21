Colombia enfrenta crisis energética por amenaza de El Niño

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) ha advertido sobre la amenaza de El Niño en Colombia y ha llamado a las autoridades a tomar decisiones urgentes para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica y gas natural. Según Camilo Sánchez, presidente de Andesco, las cifras climáticas indican que la probabilidad de llegada anticipada del fenómeno ha aumentado del 62% al 82% para el trimestre mayo-julio de 2026, y podría trepar hasta el 98% entre agosto y octubre, con una intensidad estimada entre fuerte y muy fuerte.

Colombia enfrenta una ventana crítica de apenas tres a cuatro meses para tomar decisiones urgentes que permitan garantizar el abastecimiento de energía eléctrica y gas natural antes de la llegada del fenómeno de El Niño .

Según Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), las cifras climáticas indican que la probabilidad de llegada anticipada del fenómeno ha aumentado del 62% al 82% para el trimestre mayo-julio de 2026, y podría trepar hasta el 98% entre agosto y octubre, con una intensidad estimada entre fuerte y muy fuerte. El fenómeno climático ya comenzó a mostrar señales en el país, con temperaturas máximas cercanas e incluso superiores a récords históricos y lluvias por debajo de los promedios habituales.

Según el gremio, este escenario podría provocar que El Niño llegue cuando el sistema hídrico colombiano ya presenta déficits importantes, elevando la presión sobre los embalses y aumentando el riesgo de incendios forestales. La situación resulta especialmente delicada porque entre el 65% y el 70% de la matriz energética colombiana depende de la generación hidráulica, lo que vuelve al sistema altamente vulnerable frente a las sequías





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