Colombia enfrenta crisis fiscal: gobierno presenta Ley de Rescate Económico

El gobierno de Abelardo de la Espriella radicó un proyecto de Ley de Rescate Económico para abordar un déficit que podría alcanzar el 9,4% del PIB en 2027 mediante recortes e impuestos.

El gobierno de Abelardo de la Espriella ha presentado formalmente en el Congreso el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa legislativa diseñada para estabilizar las finanzas públicas de Colombia. Esta propuesta busca desactivar lo que el ejecutivo describe como una bomba fiscal heredada del anterior gobierno liderado por Gustavo Petro.

Propuesta fiscal y proyecciones del déficit

El paquete normativo combina medidas de reducción del gasto público con el incremento de la carga tributaria para subsanar un hueco financiero insostenible. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda, sin la implementación de estas medidas correctivas, el déficit fiscal del país podría alcanzar el 9,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2027.

Also read Alvaro Uribe rechaza Ley de Rescate Fiscal por impacto en clase media

Duplicación del presupuesto nacional

El estado de las cuentas públicas se ha deteriorado significativamente en el último lustro. En un periodo de seis años, el Presupuesto General de la Nación se ha duplicado en términos nominales. La cifra pasó de 313,9 billones de pesos en 2021 a 634,9 billones de pesos proyectados para 2027, un ritmo de crecimiento considerablemente superior al de la economía general del país.

Advertisement

Presión sobre pensiones y sistema de salud

Gran parte de ese incremento en el gasto está blindado por la Constitución y la ley, como ocurre con las pensiones o las transferencias a las regiones. En otros rubros, como el sector salud, existe consenso en que hará falta aun más presupuesto, especialmente ante el ritmo acelerado de envejecimiento de la población colombiana.

Carga de la deuda y tributación internacional

Mientras tanto, la deuda consume una porción cada vez mayor de la recaudación. Según el propio Gobierno, uno de cada tres pesos de impuestos se destinó en 2024 y 2025 a pagar intereses, frente a uno de cada seis hace una década. La tarifa de renta para empresas, de 35%, ya es una de las más altas del mundo, y muy pocas personas naturales pagan impuesto de renta.