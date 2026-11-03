Colombia enfrenta desaceleración económica y proyecciones de crecimiento bajo 4% PIB

El análisis económico de Colombia revela proyecciones de crecimiento del PIB inferiores al 4% para 2028, con datos de la Cepal y BBVA Research señalando una moderación sostenida en la expansión.

La expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia se encuentra actualmente en el centro de un intenso debate macroeconómico, marcado por la dificultad persistente para recuperar un ritmo de crecimiento robusto que impulse la inversión formal y los ingresos de los hogares. La última ocasión en que el país registró tres años consecutivos con un crecimiento del PIB superior al 4% ocurrió en la primera mitad de la década pasada, un escenario de dinamismo que los analistas coinciden en que no se ha vuelto a repetir en los últimos tiempos.

Este contexto de estancamiento relativo ganó relevancia pública tras una publicación en la red X realizada por Mateo Castaño Sierra, analista financiero y consultor en estrategia, quien señaló que la nación lleva más de una década sin experimentar un periodo estable de crecimiento elevado. Castaño Sierra argumentó que la falta de dinamismo económico ha desviado el debate público hacia temas periféricos, dejando de lado la necesidad estructural de acelerar la expansión de la economía nacional.

Also read Ley de Rescate Económico: Impacto en microempresarios y nuevos impuestos en Colombia

Datos y proyecciones de organismos internacionales

Las estimaciones oficiales y de centros de análisis económico indican que Colombia mantendrá una expansión moderada en los próximos años, aunque con divergencias notables entre las cifras proyectadas por organismos multilaterales y las entidades privadas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que Colombia creció un 2,6% en 2025 y tendrá una expansión del 2,4% en 2026, antes de moderarse a un 2,3% en 2027, lo que refleja una desaceleración progresiva frente al resultado del año pasado.

En contraste, BBVA Research plantea un panorama con una recuperación más marcada hacia el final del periodo analizado. En su informe de septiembre de 2026, la entidad proyectó un crecimiento del 2,6% para este año, un 2,3% para 2027 y una aceleración hasta el 3,1% en 2028, un repunte que se vincularía con una mayor participación de la inversión privada en la actividad económica, aunque sigue estando por debajo del 4% histórico.

Advertisement

Debate sobre el tamaño del Estado y gasto público

La discusión sobre el crecimiento económico se intersecta necesariamente con el análisis del tamaño del Estado y su participación en la economía nacional. Camilo Guzmán, director de la organización Libertank, publicó un análisis detallado sobre el cambio en el gasto del Gobierno Nacional Central durante distintos mandatos presidenciales, medido en puntos porcentuales del PIB desde 1990.

Guzmán observó que ningún presidente desde 1990 ha entregado un Estado más pequeño que el que recibió, destacando que los gobiernos que más aumentaron el gasto fueron los de Ernesto Samper, con 4 puntos del PIB, e Iván Duque, con 3,1 puntos. También se mencionaron los incrementos de César Gaviria y Andrés Pastrana, ambos con 2,7 puntos, y Julio César Turbay, con 2,2 puntos. Para el Gobierno de Gustavo Petro, el analista estima un aumento de entre 1,7 y 2,3 puntos del PIB, dependiendo del cierre fiscal de 2026.

Historial de reducción del gasto y expectativas futuras

En contraste con las expansiones recientes, Guzmán destacó los gobiernos que lograron reducir el tamaño del Estado en relación con el PIB, mencionando a Alfonso López Pumarejo, con una disminución de 1,3 puntos entre 1942 y 1945, y a Misael Pastrana, con 1 punto. Asimismo, se señalaron las gestiones de Belisario Betancur, con 0,7 puntos, Virgilio Barco, con 0,6 puntos, y Álvaro Uribe, cuyo indicador aumentó apenas 0,2 puntos durante sus ocho años de mandato.

Más allá de alcanzar una cifra puntual, los sectores empresariales y algunos analistas argumentan que una expansión superior al 4% es clave para fortalecer la generación de empleo formal y ampliar los ingresos fiscales sin depender exclusivamente de impuestos o endeudamiento. Sin embargo, existe una perspectiva crítica que sostiene que el crecimiento debe ir acompañado de una transformación productiva, advirtiendo que las tasas elevadas sostenidas solo por condiciones externas o ciclos de materias primas pueden resultar insostenibles.