Colombia enfrenta desafío tras Mundial 2026 con amistosos ante Chile

La Selección Colombia evalúa su rumbo tras el Mundial 2026 con dos amistosos contra Chile. El entrenador Néstor Lorenzo busca consolidar un nuevo proyecto deportivo.

La Selección Colombia cierra el año con un balance complejo que deja más interrogantes que certezas sobre su futuro inmediato. Los dos encuentros amistosos programados frente a la Selección de Chile representan mucho más que un ejercicio deportivo de cierre, convirtiéndose en la última ventana del año para observar alternativas tácticas y evaluar futbolistas disponibles.

Este bloque de partidos tiene como objetivo principal empezar a establecer las bases de un nuevo proyecto deportivo bajo la dirección de Néstor Lorenzo. El contexto en el que se desarrollan estos compromisos es delicado, ya que el equipo buscó consolidar su identidad después de una participación en la Copa del Mundo que, aunque logró el regreso a la máxima cita, dejó expectativas insatisfechas en la hinchada y en el cuerpo técnico.

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Balance post mundial y rendimiento inconsistente

Colombia consiguió regresar a una Copa del Mundo, pero su participación terminó en los octavos de final, donde cayó frente a Suiza en la definición por penales. La expectativa inicial era avanzar más lejos y demostrar que el equipo estaba preparado para competir de igual a igual con las principales selecciones del planeta. Este resultado, aunque histórico por el retorno, generó una sensación de oportunidad perdida.

Después del Mundial también aparecieron señales de preocupación en los partidos de preparación. Los amistosos frente a Croacia, Francia, México, Paraguay y Perú dejaron resultados y rendimientos dispares que alertaron sobre la falta de coherencia. El equipo mostró en diferentes momentos capacidad para competir, pero también evidenció dificultades cuando tuvo que asumir el protagonismo.

Los partidos frente a México y Paraguay generaron cuestionamientos por la falta de generación de juego, las dificultades para superar la presión rival y la ausencia de una idea ofensiva consolidada. El equipo construyó desde la posesión pero encontró soluciones limitadas ante rivales que le cerraron los espacios, lo que obligó al entrenador a revisar múltiples aspectos tácticos.

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Esa diferencia entre los resultados obtenidos y el funcionamiento mostrado es uno de los aspectos que debe revisar Néstor Lorenzo con detenimiento. No se trata únicamente de ganar o perder, sino de construir una identidad futbolística que permita competir ante diferentes rivales y escenarios en las próximas competencias internacionales.

Críticas técnicas y debates sobre las convocatorias

El debate sobre el rumbo del equipo trascendió las pistas y llegó a las opiniones de figuras clave del fútbol nacional. El entrenador y formador Nelson Gallego expresó su preocupación por el rendimiento colectivo con una crítica contundente: "Esta Selección no juega a nada". Su análisis indicó que el problema no se limita a perder o ganar, sino a la falta de una propuesta reconocible y sólida.

La discusión también llegó a las convocatorias y a los criterios de selección empleados por la directiva técnica. Jorge Luis Pinto cuestionó los criterios de selección de Lorenzo, especialmente por la presencia de jugadores con poca continuidad en sus clubes y las oportunidades que, a su juicio, deberían recibir más futbolistas de la liga colombiana.

Pinto puso sobre la mesa una discusión necesaria y pertinente: el recambio generacional no puede convertirse en una excusa para bajar las exigencias competitivas de la Selección. La convocatoria debe responder al rendimiento, la actualidad y las necesidades futbolísticas del equipo, priorizando la calidad sobre la antigüedad o la simple renovación.

Consolidación de identidad y estructura defensiva

El siguiente paso para Colombia no consiste solamente en encontrar nuevos nombres para la lista, sino en consolidar una identidad futbolística clara. Para lograrlo, el equipo deberá encontrar un conductor que asuma la responsabilidad de organizar el juego y conectar el mediocampo con los delanteros de manera efectiva y fluida.

Es fundamental fortalecer la generación ofensiva para no depender exclusivamente de las individualidades de Luis Díaz, Jhon Arias o los atacantes de turno. La dependencia de figuras específicas limita la versatilidad del equipo y lo hace predecible ante rivales bien organizados que se centran en marcar a los puntales del ataque.

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También será fundamental consolidar una estructura defensiva, en la que los cambios de sistema respondan a una idea clara y no se conviertan en ensayos que afecten los mecanismos colectivos. Esta estabilidad es clave para mejorar la solidez en el área propia y reducir los errores por falta de coordinación entre las líneas.

A esto se suma la necesidad de ampliar la competencia interna, con futbolistas que lleguen a la Selección respaldados por su rendimiento y continuidad, independientemente de la liga en la que jueguen. La profundidad de plantilla será un factor determinante para mantener el nivel durante las múltiples fechas internacionales.

Mesura en el recambio generacional y futuro inmediato

El recambio generacional será otro de los grandes desafíos de Néstor Lorenzo en los próximos meses. Los jóvenes necesitan oportunidades, acompañamiento y tiempo para adaptarse a las exigencias de la categoría absoluta, mientras los referentes actuales deberán aportar su experiencia para facilitar esa transición sin perder nivel competitivo.

En este último punto, una voz autorizada pidió mesura y prudencia. José Néstor Pékerman, quien llevó a Colombia a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, recomendó no sacar conclusiones apresuradas sobre el nuevo ciclo de Lorenzo. Su experiencia histórica le da peso a la necesidad de evaluar el proceso con calma.

Pékerman ha insistido en la importancia de dejar trabajar al seleccionador y permitir que los nuevos futbolistas encuentren su lugar dentro del grupo. Su postura introduce un elemento importante en el debate actual: renovar no significa empezar de cero ni desconocer lo construido en años anteriores.

Significa aprovechar la experiencia de quienes permanecen y facilitar la llegada de nuevos talentos con visión de largo plazo. El objetivo del nuevo ciclo, según explicó Néstor Lorenzo, es construir una base amplia de jugadores disponibles para las próximas competencias, priorizando la formación de un grupo sólido sobre un equipo rígido.

La lista para enfrentar a Chile combina referentes con futbolistas que buscan abrirse camino en el equipo nacional. Lorenzo explicó que la prioridad es construir una base amplia de jugadores disponibles, porque pasa mucho tiempo entre fecha y fecha y la actualidad de los jugadores puede ser muy distinta, requiriendo versatilidad y adaptabilidad constante.