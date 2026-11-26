La Fundación PLAN revela que 5 de cada 100 adolescentes en Colombia están en uniones tempranas, con brechas de edad hasta de 50 años. La ley 2447 de 2025 prohibió estas prácticas pero la realidad persiste, afectando educación y vida.

Colombia continúa enfrentando una grave problemática social con el matrimonio infantil y las uniones tempranas, a pesar de que desde el año 2025 existe la normativa que lo prohíbe explícitamente. Ángela Anzola de Toro, presidenta ejecutiva de la Fundación PLAN, ha advertido sobre la persistencia de esta práctica, donde la diferencia de edad entre las niñas y los adultos con quienes son emparejadas puede llegar a ser tan extrema como 50 años.

La realidad del matrimonio infantil en Colombia

Este viernes, 27 de noviembre, por primera vez, el mundo conmemorará el Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Temprano y Forzado. Esta fecha busca visibilizar una realidad que afecta principalmente a las niñas y que tiene consecuencias negativas directas sobre su educación, autonomía y proyectos de vida.

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En Colombia, la Ley 2447 de 2025, conocida popularmente como Son niñas, no esposas, estableció los 18 años como la edad mínima legal para contraer matrimonio. Sin embargo, la aprobación de esta ley no ha significado la desaparición automática de las uniones tempranas. La investigación Crecer demasiado pronto, realizada por la Fundación PLAN, arroja datos preocupantes sobre la situación actual.

Estadísticas alarmantes de uniones tempranas

Según los datos proporcionados por la Fundación PLAN, cinco de cada 100 adolescentes mujeres en Colombia se encuentran actualmente en una unión temprana. La organización también encontró que el 96 por ciento de estas relaciones se establece entre una persona menor de edad y un adulto.

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La brecha generacional en estas relaciones es extremadamente significativa. La diferencia de edad puede alcanzar los 50 años, lo que significa que algunas niñas terminan en relaciones con hombres que podrían tener la edad de sus padres o incluso de sus abuelos. Uno de los datos que más preocupa es el registro de al menos 206 niñas y niños menores de 14 años que están unidos a una persona adulta.

Impacto en la educación y vida cotidiana

La investigación expone cómo estas uniones afectan drásticamente la vida cotidiana de las menores. Tres de cada cuatro niñas que están en estas relaciones no estudian, mientras que el 70 por ciento dedica la mayor parte de su tiempo a las labores domésticas y de cuidado. Esto limita su desarrollo integral y perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad.

Ángela Anzola de Toro cuestionó que estas relaciones sigan siendo tratadas en algunos entornos como asuntos privados o decisiones familiares. Insistió en la importancia de denunciar estos casos y evitar que las uniones tempranas sean justificadas como parte de las costumbres o decisiones del entorno familiar. Los derechos de los menores de edad deben prevalecer sobre cualquier tradición cultural.

Desafíos culturales y próximos pasos

Uno de los problemas centrales está relacionado con la forma en que algunos entornos sociales reconocen a las niñas como mujeres desde edades tempranas, incluso a partir de cambios físicos como la llegada de la primera menstruación. Esa percepción puede llevar a que se les asignen responsabilidades y expectativas propias de la vida adulta, cuando todavía deberían estar en una etapa de formación y desarrollo.

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La conmemoración del 27 de noviembre busca poner nuevamente el tema en la agenda pública y recordar que la prohibición legal es apenas una parte de la respuesta. La Fundación PLAN insiste en que todavía se necesitan acciones concretas para identificar las uniones existentes, prevenir nuevos casos y garantizar que las niñas puedan continuar estudiando y construir sus proyectos de vida sin ser obligadas a asumir responsabilidades de adultas.