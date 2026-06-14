Colombia enfrenta posible El Niño récord con riesgo de crisis hídrica y energética

Expertos climáticos advierten sobre la intensificación del fenómeno de El Niño, aumentando la vulnerabilidad de Colombia ante sequías, escasez de agua y sobrecarga del sistema energético.

El fenómeno de El Niño ha sido confirmado oficialmente en Colombia y las proyecciones internacionales señalan un escenario poco común que podría ser uno de los más intensos observados desde mediados del siglo XX.

Los científicos destacan que la acelerada acumulación de calor en el océano Pacífico no solo representa una temporada seca más, sino una amenaza que puede desencadenar una crisis hídrica a gran escala, con consecuencias directas sobre la producción de energía hidroeléctrica y el abastecimiento de agua en las principales ciudades. La combinación de mayor evaporación de la humedad disponible, caudales reducidos en ríos y quebradas y el limitado ingreso de agua a los depósitos de almacenamiento presiona aún más el sistema de energía nacional, que depende en gran parte de fuentes sensibles a la disponibilidad hídrica.

Los estudios de modelos climáticos indican un riesgo elevado de que las anomalías térmicas superen los dos grados centígrados respecto a los promedios históricos, especialmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Esta anomalía calórica acelerada afecta directamente la humedad atmosférica y provoca un descenso significativo de los niveles de agua en los demás cuerpos y sistemas de riego.

La mayor volatilidad de la cobertura climática puede provocar períodos de sequía prolongados, lo que obligaría a las autoridades sanitarias, agrícolas y energéticas a tomar medidas de contingencia para evitar la escasez de agua potable y la interrupción de la generación de energía hidroeléctrica. El climatólogo Benjamín Quesada, director del programa de Ciencias de la Tierra de la Universidad del Rosario, subraya que la vulnerabilidad de Colombia ante El Niño ha aumentado con el crecimiento de la población, el mayor consumo de agua y la dependencia de fuentes de energía hidroeléctrica y fósil.

La experiencia de episodios pasados es un recordatorio de que la falta de preparación puede acarrear consecuencias graves, mientras que la participación activa de la población y la adopción de medidas de ahorro y diversificación energética son esenciales para mitigar los daños. La NOAA y el Servicio de Cambio Climático del Observatorio europeo Copernicus coinciden en advertir que la intensidad esperada puede alcanzar los fuertes, acercándose incluso a récords históricos, lo que necesita una respuesta organizada y sostenida a nivel nacional e internacional





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