Colombia enfrenta riesgo de default si no aprueba ley económica antes de 2026

El vicepresidente José Manuel Restrepo advierte que la falta de aprobación de la Ley de Rescate Económico pondrá a Colombia en riesgo de incumplimiento financiero en 2027.

La posibilidad de que Colombia entre en default, es decir, que incumpla sus obligaciones financieras, regresó al debate económico. Esta vez por cuenta del vicepresidente, José Manuel Restrepo, quien advirtió, en entrevista con Semana y El Tiempo, que si el Congreso no aprueba la Ley de Rescate Económico, antes de finalizar 2026, el país podría enfrentar una suspensión de pagos el próximo año.

Mecanismo de la crisis de liquidez inmediata

Dicha advertencia no es nueva. En septiembre de 2024, el entonces director de Crédito Público del Gobierno Petro, José Roberto Acosta, alertó sobre una posible cesación de pagos, si el Congreso no aprobaba ampliar el cupo de endeudamiento por US$17.607 millones. La repetición de este escenario plantea preguntas: ¿realmente Colombia está cerca de un default?, ¿quiénes son los responsables del deterioro fiscal? Los analistas consultados apuntan a decisiones de las dos administraciones anteriores, aunque difieren sobre el peso de cada una.

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Restrepo sostuvo que, sin la aprobación de la Ley de Rescate, Colombia tendría dificultades para pagar los salarios de los funcionarios públicos y financiar programas estatales. "O nos salvamos o nos jodemos. Aquí no hay más alternativas", sentenció. El Gobierno De la Espriella argumenta que el problema está en el desequilibrio entre ingresos y gastos, además del crecimiento de la deuda, que pasó de $800 billones a $1.200 billones durante la administración Petro, un incremento cercano al 50%.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que el déficit que necesita financiación está entre $80 billones y $90 billones. También anotó que el ajuste requerirá medidas adicionales en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo cierto es que el alto déficit fiscal viene desde pandemia, cuando el gobierno Duque dejó un hueco equivalentes al 6,8% del PIB. No obstante, la administración de Gustavo Petro, en lugar de corregirlo, lo emperó y tampoco hizo un recorte justo del gasto estatal.

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Debates sobre responsabilidad fiscal y subsidios

José Roberto Acosta, exdirector de Crédito Público, cuestionó las declaraciones de Restrepo y señaló que una parte importante del deterioro fiscal se originó en las decisiones del Gobierno Duque frente al precio de los combustibles. Según dijo a EL COLOMBIANO, mantener estables los precios de la gasolina y el ACPM durante 2022 generó un déficit de $35 billones en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Acosta indicó que ese faltante se pagó durante los años siguientes: $35 billones en 2023, $20 billones en 2024 y $10 billones en 2025. En total, sumaron $65 billones. "Es una grave irresponsabilidad que el señor Restrepo omita su papel protagónico de falta de decisión de haber ajustado esos precios de los combustibles", señaló. El exfuncionario consideró que ajustar el precio del ACPM podría representar cerca de $15 billones para las finanzas nacionales y cuestionó que se planteen nuevos impuestos para la clase media sin revisar primero esos subsidios.

Aún así, como ya se mencionó, el gobierno Petro no corrigió la 'olla raspada', sino que para algunos analistas, la empeoró. Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, reconoció que el FEPC dejó una deuda, pero sostuvo que esta no puso en riesgo las finanzas públicas. "Fue el gobierno Petro el que no subió los precios del diésel y eso fue una decisión política de su mandato. El nivel de gasto del gobierno anterior fue absolutamente irresponsable", señaló.

Impacto económico y proyecciones futuras

Londoño alertó que Colombia necesita $250 billones en crédito para financiar el presupuesto del próximo año y tiene obligaciones por deuda cercanas a $150 billones. En su concepto, el principal responsable del deterioro fiscal es Gustavo Petro, por el crecimiento del gasto y la caída de la inversión privada, factores que afectan el crecimiento económico y el recaudo tributario. Luis Fernando Ramírez, profesor e investigador, recordó que el endeudamiento del país aumentó durante la pandemia, cuando Duque contrató un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por aproximadamente US$5.400 millones, mediante la Línea de Crédito Flexible.

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Un crédito que ya se pagó. No obstante, a su juicio, durante la administración Petro aumentó el endeudamiento, tanto interno como externo. "Si bien desde 2020 venimos con esa dificultad, sí es cierto que el gobierno de Petro sí endeudó mucho más al país", afirmó. Así, las explicaciones sobre el riesgo fiscal apuntan a decisiones acumuladas durante los gobiernos de Duque y Petro: el endeudamiento de la pandemia, los subsidios a los combustibles, el gasto público y el comportamiento de la inversión.

De esta manera, la alerta de default no es nueva, ya se había planteado en 2024. El debate ahora es saber qué tan cerca está Colombia de incumplir sus obligaciones o si se trata de una presión adicional para el Congreso para asegurar la estabilidad financiera del país en el corto plazo.