Colombia enfrenta un fenómeno del nio antes de lo previsto, con olas de calor y riesgos de incendios forestales

El Instituto de Estudios Ambientales y Tecnolgicos (Ideam) confirmó que el fenómeno del nio se ha adelantaña su fecha prevista y ya tiene un 82% de probabilidad de consolidarse antes de lo previsto. La ola de calor que afecta especialmente a la región Caribe, con temperaturas superiores a los 40 grados, ya ha comenzado a sentir las consecuencias en coles, hospitales, sistemas de agua y en el riesgo de incendios forestales.

El fenómeno del nio se adelanta y ya tiene un 82% de probabilidad de consolidarse antes de lo previsto, segn confirmó el Ideam este sábado 16 de mayo durante una rueda de prensa conjunta con el Ministerio de Ambiente y la Unidad Nacional para la gestión del Riesgo.

Una intensa ola de calor que golpea especialmente a la región Caribe, donde las temperaturas han superado los 40 grados y ya empiezan a sentirse las consecuencias en coles, hospitales, sistemas de agua y hasta en el riesgo de incendios forestales. La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, explicó en entrevista con El Radar que la preocupación no es solo la llegada anticipada del fenómeno, sino las condiciones en las que Colombia lo enfrentara.

Ha llovido menos de lo normal en marzo, abril y mayo" , segnó. La funcionaria avisa que esa reduccin de lluvias ya está afectando los niveles de ríos y embalses, justo antes de que llegue la temporada seca ms intensa del año.aseguró que ya quedó descartado un fenómeno moderado y que las probabilidades apuntan a un evento "fuerte y muy fuerte"Según el IDEAM, uno de los mayores riesgos de este fenómeno es su duración.

Echeverry explicó que, entre ms fuerte sea el calentamiento del océano Pácifico, ms tiempo tardará en disiparse.largos periodos de sequía, afectaciones en cultivos, reduccin en los niveles de agua potable y presión sobre el sistema energítico del país. Desde la Unidad Nacional para la gestión del Riesgo también alertaron sobre posibles incendios forestales, problemas en la seguridad alimentaria y afectaciones en servicios bsicos. Mientras tanto, en ciudades como Barranquilla ya se sienten los efectos del aumento de temperaturas.

Habitantes reportan mareos, agotamiento y dificultades para permanecer al aire libre durante varias horasAnte el panorama, algunos coles en Atlántico redujeron sus jornadas académicas para evitar exposiciones prolongadas al calor extremo. La Secretaría de Salud de Barranquilla también intensificó la vacunación contra enfermedades respiratorias y pidó evitar cambios bruscos de temperatura.

"El fenómeno niñero no significa ausencia total de lluvia, pero sí menos precipitaciones y temperaturas ms altas





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